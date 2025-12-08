Популярни
Симеон Серев със злато на шпага на Европейската купа във Варна

  8 дек 2025 | 10:13
Симеон Серев със злато на шпага на Европейската купа във Варна

Симеон Серев спечели златен медал в турнира на шпага за Европейската купа по фехтовка до 14 години във Варна.

Той спори за първото място с още 28 фехтовачи от пет държави, и успя да стигне до титлата. В надпреварата участваха девет българи, а освен Серев в топ 8 влезе и Борис Добрев, който стигна до бронзовия медал.

Серев излезе от групите с четири победи и една загуба. В елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Пентатлон стартира от втория кръг, в който отстрани Раду Диаконеску от Румъния с 15:5. В двубоя за място на полуфиналите българинът победи Андрей Стоица от Румъния с 15:10. В срещата за място във финала шпажистът надделя над сънародника си Борис Добрев с 14:13. В двубоя за титлата Серев отново игра отлично и взе златото след 15:6 над Яни Русу от Румъния с 15:6.

