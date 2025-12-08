Популярни
Ботевградчани се откъсват напред

  • 8 дек 2025 | 19:15
  • 1554
  • 0
Ботевградчани се откъсват напред

Берое Стара Загора и Балкан играят помежду си в последния мач от 10-ия кръг на Sesame НБЛ. Ботевградчани водят в резултата след края на първата част с 18:14.

Балкан (7-1) има само едно поражение от началото на сезона в родното първенство и при победа ще се завърне еднолично на върха в класирането. Потенциална загуба пък ще изравни ботевградчани по показатели с шампиона Рилски спортист, който е със 7 победи и 2 загуби.

Домакинът Берое е с 4 успеха и 5 поражения дотук, а за последно спечели срещу Левски при предишното си домакинство. Беройци бяха много близо и до това да изненадат Черно море Тича във Варна преди 2 седмици, но отстъпиха пред "моряците" след продължение.

Първа част:

Играта в първите минути върви кош за кош и към края на първата част гостите от Ботевград водят само с точка преднина - 15:14. И двата ти не показаха впечатляваща игра в нападение в първите 10 минути, след края напървия период Балкан има 4 точки преднина - 18:14.

Втора част:

В началото на втория период Балкан поведе със 7:2 и дръпна с 9 точки при 25:16.

Стартовите състави:

Берое: Брет Рийд, Мартин Йорданов, Милен Захариев, Александър Матушев, Николай Иванов

Балкан: Джамари Блекмън, Демонд Робинсън, Илиян Пищиков, Джоунс Пагенкопф, Димитър Димитров

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Снимки: Startphoto

