Аталанта се готви да окаже сериозна съпротива на Челси в Бергамо

Аталанта и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от Шампионска лига на 9 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Ню Баланс Арена". Срещата ще бъде ръководена от испанския съдия Алехандро Ернандес. Това е важен мач за двата отбора в рамките на сезон 2025/2026 на най-престижния европейски клубен турнир.

В момента Челси заема седмата позиция в групата на Шампионска лига с 10 точки от 5 изиграни мача, докато Аталанта е на десето място със същия актив от точки. Лондончани имат по-добра голова разлика с отбелязани 12 и допуснати 6 гола, докато италианците са реализирали 6 и са допуснали 5 попадения. Този двубой е от изключително значение за двата отбора, тъй като победа би могла да изстреля всеки от тях в по-горната част на класирането и да подобри шансовете им за продължаване в следващата фаза на турнира.

Предварителните очаквания са за доста изравнен мач, без изявен фаворит. Аталанта вече се наложи като сериозен турнирен боец и със сигурност се кани да обърка сметките на лондончани, които със сигурност са амбицирани да си тръгнат с трите точки от Бергамо.

Аталанта идва след загуба с 1:3 от Верона в Серия А на 6 декември 2025 г. Преди това отборът от Бергамо постигна убедителна победа с 4:0 срещу Дженоа за Купата на Италия (на 03.12.2025) и успех с 2:0 срещу Фиорентина в първенството (на 30.11.2025). В Шампионска лига "нерадзурите" впечатлиха с категорична победа като гост срещу Айнтрахт (Франкфурт) с 3:0 (на 26.11.2025), но преди това загубиха от Наполи с 1:3 (на 22.11.2025).

Челси също показва колебания напоследък. Отборът записа равенство 0:0 с Борнемут в Премиър лийг (на 06.12.2025), предшествано от загуба с 1:3 от Лийдс (на 03.12.2025) и равенство 1:1 с Арсенал (на 30.11.2025). В последния си мач в Шампионска лига "сините" постигнаха впечатляваща победа с 3:0 срещу Барселона (на 25.11.2025), а преди това надделяха над Бърнли с 2:0 (на 22.11.2025).

В Аталанта имат само два проблема с контузии. Първият е Камалдийн Сулемана, който е извън игра заради мускулна контузия, докато левият бек Мичел Бакер е извън игра дълго време заради разкъсване на предната кръстна връзка.

В състава на Челси Лиъм Делап e с изкълчено рамо, което вероятно ще го извади от игра поне за няколко седмици. Коул Палмър се завърна в стартовия състав след контузия, но се очаква да пропусне гостуването срещу Аталанта. Следователно Енцо Фернандес ще заеме позицията номер десет, докато Палмър ще получи още почивка. Лондончани ще продължат да бъдат без Леви Колуил, Ромео Лавия и Дарио Есуго, но Мойзес Кайседо е на разположение - наказанието му важи само за вътрешни мачове. Очаква се Енцо Мареска да направи и доста промени в стартовия си състав в сравнение с двубоя с Борнемут.