Байерн е готов отново да включи на скорост срещу Спортинг

Байерн (Мюнхен) и Спортинг (Лисабон) ще се изправят един срещу друг в мач от шестия кръг на Шампионска лига за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за 9 декември 2025 г. от 19:45 часа на стадион "Алианц Арена". Главен съдия на двубоя ще бъде Никълъс Уолш, който ще има отговорната задача да ръководи този важен европейски сблъсък между германския и португалския гранд.

Байерн (Мюнхен) заема третата позиция в групата на Шампионска лига с 12 точки от 5 изиграни мача, като баварците имат впечатляваща голова разлика от 15 вкарани и 6 допуснати гола. Единственото петно за мюнхенци до момента бе поражението в миналия кръг от Арсенал, но сега те са готови отново да включат на скорост и да прегазят пореден съперник.

Спортинг (Лисабон) обаче също се представя доста силно от началото на турнира. Отборът се намира на осмо място с 10 точки, с 11 отбелязани и 5 получени гола. Разликата от само две точки между двата отбора прави предстоящия двубой изключително важен за крайното класиране в групата.

Байерн (Мюнхен) демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. Баварците разгромиха Щутгарт като гост с 5:0 (на 06.12.2025) в последния си мач от Бундеслигата, а преди това победиха Унион (Берлин) с 3:2 (на 03.12.2025) за Купата на Германия. Отборът на Компани се наложи и над Санкт Паули с 3:1 (на 29.11.2025) в първенството, но допусна загуба от Арсенал с 1:3 (на 26.11.2025) в Шампионска лига. Преди това баварците разбиха Фрайбург с 6:2 (на 22.11.2025) в Бундеслигата.

Спортинг (Лисабон) също показва стабилна форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Португалците завършиха 1:1 с Бенфика (на 05.12.2025) в дербито на Лига Португал, преди това разгромиха Ещрела Амадора с 4:0 (на 30.11.2025) в първенството и победиха Брюж с 3:0 (на 26.11.2025) в Шампионска лига. Отборът на Руи Боржеш елиминира Маринензе с 3:0 (на 22.11.2025) за Купата на Португалия и победи Санта Клара като гост с 2:1 (на 08.11.2025) в лигата.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Байерн (Мюнхен) има категорично предимство. В последните четири срещи баварците имат три победи и едно равенство. Най-впечатляващият резултат е от 10 март 2009 г., когато германският гранд разгроми Спортинг със 7:1 в Шампионска лига. Преди това, на 25 февруари 2009 г., Байерн отново нанесе тежко поражение на португалците с 5:0 като гост. На 31 октомври 2006 г. двата отбора завършиха наравно 0:0 в Мюнхен, а на 18 октомври същата година баварците победиха с минималното 1:0 в Лисабон. Всички тези срещи са се провели в рамките на Шампионска лига, което показва богатата история на двата клуба в най-престижния европейски клубен турнир.

Хари Кейн е безспорната звезда на Байерн (Мюнхен), като английският нападател продължава да демонстрира изключителна резултатност пред гола. Капитанът на английския национален отбор е основен реализатор на отбора. Неговият усет за позициониране и клинична завършваща способност го правят постоянна заплаха за всяка защита в Европа.

От другата страна, младият талант Джеовани Куенда е изгряващата звезда на Спортинг (Лисабон). Едва 18-годишният португалски крило впечатлява с техническите си умения, скорост и дрибъл, които го превръщат в един от най-обещаващите млади футболисти в Европа. Роден през 2007 г., Куенда вече привлича вниманието на най-големите европейски клубове с представянето си както в португалското първенство, така и на европейската сцена.

