
  3. Джоуи Бартън се размина с влизане в затвора

Джоуи Бартън се размина с влизане в затвора

  • 8 дек 2025 | 17:18
  • 359
  • 0
Джоуи Бартън се размина с влизане в затвора

Бившият футболист на Манчестър Сити и Нюкасъл Джоуи Бартън се размина с ефективна присъда заради обидни постове в социалните мрежи към бившите футболистки Ени Алуко и Люси Уорд и водещият в ББС Джеръми Вайн. 43-годишният Бартън все пак получи условна присъда, след като съдията по делото Андрю Менари от съда в Ливърпул намери достатъчно основания за това, че коментарите му са "преминали границата на свободната реч".

Самият Бартън, който е бивш мениджър на Флийтууд Таун и Бристол Роувърс, каза, че постовете му са били "шега" и не е искал да предизвика страдание у обвиняващите го.

Въпреки опита му да се оправдае, бившият футболист не успя да въздейства особено силно на съдията по делото, който му наложи шестмесечна условна присъда с 18-месечен изпитателен срок. Освен това Бартън има и пълна забрана да контактува с Алуко, Уорд и Вайн. Освен това той ще трябва да положи и обществено полезен труд.

През 2024 година Бартън бе осъден да плати обезщетение на Джеръми Вайн по друго дело, а през тази година бе обвинен в нападение над съпругата си.

