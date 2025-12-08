ЛеБрон Джеймс за победата над Филаделфия: Имах шанс да покажа офанзивната си игра

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс коментира победата със 112:108 над Филаделфия 76ърс в НБА.

"Чувствах се наистина добре в сутрешната загрявка и когато излязох да играя. Що се отнася до четвъртата четвърт, Остин Рийвс беше уморен. И знаете за трудната ситуация на Лука Дончич. Така че имах шанс да покажа офанзивната си игра", каза Джеймс пред Spectrum Sportsnet.

40-годишният американец отбеляза 29 точки, взе 7 борби и направи 6 асистенции.

Тази победа бележи 1015-ия успех в кариерата на Джеймс, издигайки го на второ място в списъка с победи в редовния сезон на НБА.

Снимки: Gettyimages