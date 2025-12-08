Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дончич след завръщането си с трипъл-дабъл за Лейкърс: Бях уморен, но се радвам, че победихме

Дончич след завръщането си с трипъл-дабъл за Лейкърс: Бях уморен, но се радвам, че победихме

  • 8 дек 2025 | 13:57
  • 555
  • 0
Дончич след завръщането си с трипъл-дабъл за Лейкърс: Бях уморен, но се радвам, че победихме

Лука Дончич реализира трипъл-дабъл при завръщането си в игра за Лос Анджелис Лейкърс, допринасяйки за победата на Филаделфия 76ърс със 112:108 в неделя. 26-годишният Дончич пътува до родната си Словения за раждането на второто му дете.

Срещу Филаделфия той записа 31 точки, 15 борби и 11 асистенции, както и два чадъра.

"Бях уморен. Психически не бях много активен, но просто се радвам, че постигнахме победа", коментира 26-годишната суперзвезда след мача, описвайки умората от поредните 12-часовите полети през последните дни.

"Беше доста път, но си заслужаваше", добави Лука Дончич. "Успях да видя отново дъщеря си. Очевидно, после и новороденото си дете. Беше ми малко трудно да ги оставя, но това е работа. Трябваше да го направя", каза още Дончич и продължи:

"Това е най-хубавото нещо на света. Очевидно става дума за две момичета. Те със сигурност ще направят живота ми ад. Знам това. Ще бъда тяхната охрана, след като се пенсионирам. Но шегите настрана, това е най-хубавото чувство на света. Аз съм просто благословен".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Резервата Брандън Поджемски с отличен мач за Уориърс срещу Булс

Резервата Брандън Поджемски с отличен мач за Уориърс срещу Булс

  • 8 дек 2025 | 12:24
  • 600
  • 0
Селтикс загубиха преднина от 23 точки, но устискаха в края срещу Торонто

Селтикс загубиха преднина от 23 точки, но устискаха в края срещу Торонто

  • 8 дек 2025 | 11:06
  • 480
  • 0
ЛеБрон Джеймс с най-добро представяне за сезона при победа на Лейкърс над 76ърс

ЛеБрон Джеймс с най-добро представяне за сезона при победа на Лейкърс над 76ърс

  • 8 дек 2025 | 10:35
  • 1002
  • 0
Тъндър разгромиха Джаз и преследват исторически рекорд в НБА

Тъндър разгромиха Джаз и преследват исторически рекорд в НБА

  • 8 дек 2025 | 09:17
  • 2008
  • 1
Интригуващ сблъсък в Стара Загора слага край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

Интригуващ сблъсък в Стара Загора слага край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 8 дек 2025 | 07:05
  • 2171
  • 0
Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 8 дек 2025 | 05:50
  • 3211
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

  • 8 дек 2025 | 15:00
  • 1451
  • 1
Лубе събира Алекс и Мони Николови!

Лубе събира Алекс и Мони Николови!

  • 8 дек 2025 | 14:13
  • 7193
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 21150
  • 30
Левски застана твърдо зад Асен Митков

Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 25184
  • 44
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 9942
  • 31
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 10942
  • 18