Дончич след завръщането си с трипъл-дабъл за Лейкърс: Бях уморен, но се радвам, че победихме

Лука Дончич реализира трипъл-дабъл при завръщането си в игра за Лос Анджелис Лейкърс, допринасяйки за победата на Филаделфия 76ърс със 112:108 в неделя. 26-годишният Дончич пътува до родната си Словения за раждането на второто му дете.

Срещу Филаделфия той записа 31 точки, 15 борби и 11 асистенции, както и два чадъра.

"Бях уморен. Психически не бях много активен, но просто се радвам, че постигнахме победа", коментира 26-годишната суперзвезда след мача, описвайки умората от поредните 12-часовите полети през последните дни.

"Беше доста път, но си заслужаваше", добави Лука Дончич. "Успях да видя отново дъщеря си. Очевидно, после и новороденото си дете. Беше ми малко трудно да ги оставя, но това е работа. Трябваше да го направя", каза още Дончич и продължи:

"Това е най-хубавото нещо на света. Очевидно става дума за две момичета. Те със сигурност ще направят живота ми ад. Знам това. Ще бъда тяхната охрана, след като се пенсионирам. Но шегите настрана, това е най-хубавото чувство на света. Аз съм просто благословен".

Снимки: Gettyimages