  • 8 дек 2025 | 13:21
  • 70
  • 0
Анахайм за втори път през сезона вкара седем гола в един мач в НХЛ

Лео Карлсон вкара два гола, а Бекет Сенеке добави едно попадение и една асистенция за убедителната победа на Анахайм със 7:1 над Чикаго, като „патоците“ остават на върха в класирането в Тихоокеанската дивизия с 37 точки.

Анахайм също така поставиха и клубен рекорд с 27 отправени изстрела за нтория период. Джейкъб Труба, Алекс килърн, Мейсън Мактавиш и Франк Ватрано също бяха сред голмайсторите днес. За втори път през този сезон Анахайм вкарва седем гола, като принос има и вратарят Виле Хусо, който спаси 19 изстрела. Тайлър Бертуци единствен успя да вкара на фитландския вратар на Анахайм.

На 2-о място в Тихоокеанската дивизия с точка по-малко е Лас Вегас, който победи с 3:2 след продължение Ню Йорк Рейнджърс. Джак Айкел донесе успеха на отбора от Невада с точен шут в 8-ата секунда на продължението, като 52 секунди преди края на редовното време Томас Хертъл вкара за 2:2.

След като 18 секунди преди последната сирена в срещата вратарят Картър Харт излезе пред вратата си, за да спре Мика Зибанеджад, Брет Хоудън помогна и спечели още едно единоборство в защита, Шей Тиодор прати шайбата в неутралната зона близо до резервните скамейки. Айкел се откъсна, за да преодолее, Матю Робъртсън, а също така и вратаря Джонатан Куик и по този начин донесе успеха на „рицарите“ от Лас Вегас.

Далас Старс се наложи с 3:2 над Питсбърг след дузпи. Най-напред Миро Хейскинен вкара за 2:2 за Звездите две минути преди края на редовното време. След като продълженията не дадоха резултат, се стигда до изпълнение на наказателни удари и там Мико Рантанен единствен успя да се разпише.

Далас събра 45 точки и заема 2-ото място в Централната дивизия, като изостава на 3 от лидера Колорадо. А днес показаха характер, след като 1:49 секунди преди края на срещата изоставаха с 1:2, но вкараха допълнителен полеви играч на мястото на вратаря Джейк Йотингер и тактиката им се отплати.

Конър Дюър и Томи Новак вкараха за Пингвините, които са на 4-о място в Столичната дивизия с 34 точки, на 5 от лидера Вашингтон.

Именно Вашингтон постигна победа с 2:0 над Калъмбъс, за да затвърди лидерството си. Вратарят Логан Томпсън регистрира първи мач през сезона без допуснат гол, като направи 39 спасявания и буквално отказа гостите.

Джейкъб Чичрън и Аляксей Протак вкараха головете, които донесоха 10-ата победа в редовното време в последните 12 мача.

