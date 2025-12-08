Силен вратар помогна на Колорадо за нов успех

Вратарят Макензи Блекууд направи 23 спасявания, в това число и дузпа на Тревър Зеграс в третата част на мача на Колорадо с Филаделфия в НХЛ. Лавината от Колорадо спечели с 3:2 и остава еднолично на върха в цялата Лига с 48 точки.

Особено силно беше представянето му в третата част, когато отби 13 изстрела и така донесе втора поредна победа. А Брент Бърнс, Брок Нелсън и Валери

Ничушкин отбелязаха голове за Колорадо. Шон Кутуриер отпразнува 33-ия си рожден ден и 900-ия си мач в кариерата с петия си гол за сезона за Флайърс, а Травис Конечни също отбеляза гол. Самуел Ерсон спаси 25 удара за Филаделфия, която търпи второ поражение в три мача. А Зеграс имаше шанс да изравни резултата с дузпата си в 15:06 от редовното време.

Картър Ферхеге се разписа в трети пореден мач за Флорида, като този път се разписа при 4:1 над Айлендърс. В същото време съпругата му го зарадва с раждането на първото им дете, така че нощта за крилото беше повече от запомняща се. Флорида има 30 точки и е на 5-о място в Атлантическата дивизия.

Маклин Селебрини отбеляза гол и направи две асистенции, с което помогна на Сан Хосе да победи Каролина с 4:1. Джон Клингберг и Алекс Венберг отбелязаха по един гол и една асистенция, а Колин Граф също отбеляза гол за Шаркс, които бяха загубили два мача поред. Алекс Неделкович направи 28 спасявания, с което помогна на отбора да прекъсне серията от осем загуби от Хърикейнс. Сан Хосе последния път победи Каролина на 22 ноември 2021 г.

Джордан Стаал отбеляза единствения гол за Хърикейнс, които спечелиха три от последните си четири мача.