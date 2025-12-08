Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Локомотив Пловдив се подсили с американски гард

Локомотив Пловдив се подсили с американски гард

  • 8 дек 2025 | 15:07
  • 289
  • 0
Локомотив Пловдив се подсили с американски гард

Представящият се впечатляващо от началото на сезона на Sesame НБЛ Локомотив Пловдив се подсили с американски гард, съобщиха от клуба. Това е 25-годишният Грант Сингълтън, който идва при "черно-белите" след силен колежански период с Феърлий Дикинсън.

"Добре дошъл в БК Локомотив Пловдив, Grant Singleton!

Американският гард Grant Singleton (роден на 1 август 2000 г.) се присъединява към "черно-белите".

След силен колежански период с Fairleigh Dickinson, където записва 13.9 точки, 3.7 борби и 3.4 асистенции, Grant продължи кариерата си в Европа.

В последния си сезон на европейска сцена, в турнира FIBA Europe Cup, Grant игра за отбора Kataja Basket и записва средно 10.1 точки, 2.3 борби и 2.8 асистенции на мач.

Очакваме той да внесе скорост, динамика и допълнителна острота в атаката, както и стабилност в организацията на играта.

Добре дошъл в Пловдив, Grant!", написаха от Локомотив Пловдив на официалната си страница във Фейсбук.

Снимки: Imago

