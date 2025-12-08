Йокич задмина Майкъл Джордан по асистенции в НБА

Никола Йокич не спира да пише история в НБА. Сръбската суперзвезда поведе Денвър Нъгетс към поредна победа в редовния сезон на лигата - този път 116:105 срещу Шарлът Хорнетс.

Йокич остана на косъм от нов трипъл-дабъл - 28 точки, 11 асистенции и 9 борби. 30-годишният център обаче задмина великия Майкъл Джордан по брой асистенции в кариерата си. Сърбинът вече е с 5363 асистенции - с 3 повече от Джордан и с равен брой с Чонси Билъпс.

Въпреки страхотното постижение, Йокич все още е извън Топ 50 в класацията по асистенции за всички времена. Лидер в нея е Джон Стоктън с 15 806 завършващи подавания.

Денвър е втори в подреждането в Западната конференция със 17 победи и 6 загуби. Шарлът е 12-и на Изток с баланс 7-17.

Снимки: Gettyimages