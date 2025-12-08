Звезда на Орландо Междик се контузи

Една от звездите на Орландо Меджик Франц Вагнер напусна принудително игрището по време на срещата с Ню Йорк Никс от редовния сезон на НБА. 24-годишното крило получи травма в левия крак през първата четвърт и не успя да доиграе двубоя. Германецът скочи за забивка след пас от Антъни Блек, но центърът на Никс Ариел Хукпорти се извиси над него, извършвайки нарушение срещу своя сънародник. Това доведе до неприятно приземяване за Вагнер, който се хвана под коляното и се наложи да напусне залата с помощта на двама съотборници.

В негово отсъствие "Магьосниците" отстъпиха със 100:106.

Франц Вагнер е водещият реализатор на Орландо с 23,4 точки средно на мач, което го поставя на 20-о място в НБА по този показател.

Отборът от Флорида е пети в класирането на Източната конференция с баланс от 14-10. Следващият двубой на тима е домакинство срещу Маями Хийт в четвъртфиналите за НБА Къп.

