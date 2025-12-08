Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Звезда на Орландо Междик се контузи

Звезда на Орландо Междик се контузи

  • 8 дек 2025 | 14:13
  • 317
  • 0
Звезда на Орландо Междик се контузи

Една от звездите на Орландо Меджик Франц Вагнер напусна принудително игрището по време на срещата с Ню Йорк Никс от редовния сезон на НБА. 24-годишното крило получи травма в левия крак през първата четвърт и не успя да доиграе двубоя. Германецът скочи за забивка след пас от Антъни Блек, но центърът на Никс Ариел Хукпорти се извиси над него, извършвайки нарушение срещу своя сънародник. Това доведе до неприятно приземяване за Вагнер, който се хвана под коляното и се наложи да напусне залата с помощта на двама съотборници.

В негово отсъствие "Магьосниците" отстъпиха със 100:106.

Франц Вагнер е водещият реализатор на Орландо с 23,4 точки средно на мач, което го поставя на 20-о място в НБА по този показател.

Отборът от Флорида е пети в класирането на Източната конференция с баланс от 14-10. Следващият двубой на тима е домакинство срещу Маями Хийт в четвъртфиналите за НБА Къп.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Резервата Брандън Поджемски с отличен мач за Уориърс срещу Булс

Резервата Брандън Поджемски с отличен мач за Уориърс срещу Булс

  • 8 дек 2025 | 12:24
  • 601
  • 0
Селтикс загубиха преднина от 23 точки, но устискаха в края срещу Торонто

Селтикс загубиха преднина от 23 точки, но устискаха в края срещу Торонто

  • 8 дек 2025 | 11:06
  • 480
  • 0
ЛеБрон Джеймс с най-добро представяне за сезона при победа на Лейкърс над 76ърс

ЛеБрон Джеймс с най-добро представяне за сезона при победа на Лейкърс над 76ърс

  • 8 дек 2025 | 10:35
  • 1002
  • 0
Тъндър разгромиха Джаз и преследват исторически рекорд в НБА

Тъндър разгромиха Джаз и преследват исторически рекорд в НБА

  • 8 дек 2025 | 09:17
  • 2008
  • 1
Интригуващ сблъсък в Стара Загора слага край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

Интригуващ сблъсък в Стара Загора слага край на 10-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 8 дек 2025 | 07:05
  • 2171
  • 0
Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 8 дек 2025 | 05:50
  • 3211
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

  • 8 дек 2025 | 15:00
  • 1466
  • 1
Лубе събира Алекс и Мони Николови!

Лубе събира Алекс и Мони Николови!

  • 8 дек 2025 | 14:13
  • 7252
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 21198
  • 30
Левски застана твърдо зад Асен Митков

Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 25208
  • 44
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 9947
  • 31
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 10952
  • 18