Асен Митков: Всички сме разочаровани, защото знаем, че можем повече

След загубата на България U21 от Шотландия с 0:1 халфът Асен Митков коментира разочарованието в отбора и причините за поражението. Според него младите „лъвчета“ не са успели да приложат игровия си план и това е наклонило везните в полза на съперника.

Дузпа посече младежите в Шотландия

„Не изиграхме най-добрия си мач. Подведохме се по тяхната игра и не можахме да покажем това, на което сме способни. Планът ни беше да държим топката и да играем по-спокойно, но след техния гол започнахме да действаме прибързано и да търсим дълги топки.

Техният стил ни затруднява – играят директен футбол, търсят единоборствата. Не успяхме да се приспособим.

Всички сме разочаровани, защото знаем, че можем повече. Изиграхме силен мач срещу Чехия, а според мен сме по-добри от Шотландия.

От нас зависи – ако побеждаваме, имаме шанс да се класираме”, заяви Митков.