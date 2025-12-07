Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  Гьокереш: Разочаровани сме, но човек се учи

Гьокереш: Разочаровани сме, но човек се учи

  7 дек 2025 | 14:40
  • 644
  • 0

Нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш заяви, че лидерът в английската Висша лига трябва бързо да се справи с разочароващата загуба с 1:2 от Астън Вила, която сложи край на серията от 18 мача без поражение. Победата, която беше девета за Астън Вила в последните 10 срещи на тима, позволи на бирмингамци да намалят разликата от върха в подреждането, оказвайки натиск върху Арсенал на мениджъра Микел Артета.

Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата
Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

„Това е футболът. Ако вкараш в последните няколко секунди или минути, чувството е невероятно. Така е и в двете посоки“, коментира Гьокереш, цитиран от уебсайта на Арсенал. „За съжаление, срещу Астън Вила се случи обратното. Трудно е, но човек се учи. Винаги може да се намерят някои позитиви, но все пак е много труден начин да загубиш футболен мач“, добави той. „Разбира се, че сме разочаровани от резултата. Усещането не е добро в момента, но е едва декември и има много мачове. Ако се съсредоточим върху това, което можем да контролираме и да направим в наша полза, както и върху следващия мач, ще бъдем по-добри“, каза още шведският национал.

Следващият двубой на Арсенал е срещу белгийския Брюж в Шампионската лига в сряда, а след това лондончани ще приемат Уулвърхямптън в неделя.

Снимки: Gettyimages

