  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Младенов поведе Виена към полуфиналите за Купата на Австрия

Младенов поведе Виена към полуфиналите за Купата на Австрия

  • 7 дек 2025 | 11:36
  • 244
  • 0
Младенов поведе Виена към полуфиналите за Купата на Австрия

Българският национален гард Борислав Младенов поведе Виена към убедителна победа като гост в турнира за Купата на Австрия. Виенчани сразиха Клостернойбург Дюкс с 87:67 на четвъртфиналите. Младенов пък отбеляза 20 точки и стана най-резултатният играч в мача заедно с Милош Вранеш от домакините.

Боби Младенов добави към индивидуалната си статистика 5 борби и 4 асистенции. Той записа 5/8 в стрелбата за 2 точки и 3/5 за три.

На полуфиналите Младенов и компания ще се изправят срещу Вайс. В другия полуфинал силите си ще премерят Капфенберг Булс и Оберварт Гънърс.

Снимка: basketballaustria.at

