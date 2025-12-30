Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Кой къде завърши годината в НБЛ

Кой къде завърши годината в НБЛ

  • 30 дек 2025 | 18:33
  • 198
  • 0
Кой къде завърши годината в НБЛ

Изиграха се всички мачове от 14-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, които сложиха край на годината в елита на българския баскетбол.

Ето и как завършиха отборите в класирането през 2025-а година:

Лидер е тимът на Балкан с 12 победи и 1 загуба в сметката си, следван от Рилски спортист (10-3) и Черно море Тича (10-3).

Четвърта позиция заема Локомотив Пловдив с 8 успеха и 5 поражения от началото на сезона, а веднага след него е Миньор 2015 (7-6).

На шесто място е отборът на Берое Стара Загора (6-7), следван от Спартак Плевен (6-6).

Осмото място е за новака Ботев Враца (5-7), а след това се нареждат Академик Бултекс 99 (3-10), Левски (2-11) и Шумен (1-11).

Снимка: НБЛ

