Берое със зимен лагер в България

  • 7 дек 2025 | 09:42
Берое със зимен лагер в България

Шефовете на Берое са започнали работа свързана със зимната подготовка на отбора. Както е известно, "зелените" отпаднаха от турнира за Купата на България, след загуба с дузпи от Витоша Бистрица, но ще имат още един мач до края на годината. Той е на 19 декември, когато заралии приемат Лудогорец в отложена среща от шестия кръг. Едва след него футболистите ще бъдат разпуснати в почивка. Те ще имат цели 12 дни без официален двубой до домакинството срещу "орлите".

Въпреки финансовите проблеми спортно-техническият щаб продължава да изпълнява своите задължения. По информация на "Тема Спорт", заралии ще проведат лагер в Сливен, по време на който ще изиграят 4 контролни срещи, като съперниците ще бъдат уточнени допълнително

