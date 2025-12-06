Алис Робинсън триумфира в гигантския слалом в Мон Тремблан

Популярни
  • 6 дек 2025 | 23:11
Алис Робинсън спечели гигантския слалом в Мон Тремблан (Канада), шести кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените. 24-годишната представителка на Нова Зеландия постигна шестия си успех и общо 19-и подиум в стартовете за Големия кристален глобус.

Робинсън завърши с общо време от 2:16.18 минути (1:07.05 и 1.09:13 минути) и изпревари Зринка Лютич с 0:94 секунди. Представителката на домакините Валери Грение се нареди на трета позиция, изоставайки на секунда зад победителката.

Алис Робинсън постигна най-бързо време и в първия манш на състезанието. Новозеландката, която спечели гигантския слалом и в Копър Маунтин (САЩ) през миналата седмица, завърши с 0:33 секунди пред хърватката Лютич и с 0:49 пред Микаела Шифрин. Петкратната носителка на Световната купа остана на шеста позиция в днешното състезание, като финишира на 1:65 секунди зад Алис Робинсън. 

Австрийката Юлия Шайб, завършила на подиума в първите две състезания в гигантския слалом през сезона, отпадна след първата част от надпреварата. Същото се случи и на олимпийската шампионка Сара Хектор (Швеция), която не успя да завърши първия манш.

В генералното класиране за Световната купа след 6 от общо 37 старта продължава да води Микаела Шифрин, която вече има 408 точки. На втора позиция е Лара Колтури (Албания) с 286 точки. Тя имаше слабо представяне и остана едва на 23-то място в канадския курорт. Трета в подреждането за Големия кристален глобус е германката Лена Дюр с 234 точки.

В дисциплината гигантски слалом начело е Алис Робинсън с 232 точки, пред Юлия Шайб със 180.

На 7 декември предстои още един кръг в Мон Тремблан при жените в гигантския слалом.

Снимки: Gettyimages

