Аутсайдерът на Бундеслигата изненада с втора поредна победа

Аутсайдерът Хайденхайм, който доскоро беше последен в класирането, записа втора поредна победа в Бундеслигата и вече е на крачка от излизане от опасната зона. В среща от 13-тия кръг тимът надви Фрайбург с 2:1 на своя стадион.

Както и преди седмица срещу Унион (Берлин), победното попадение падна в добавеното време. Точен този път беше Щефан Шимер, който наказа грешка на Антони Юнг.

Преди това Фрайбург беше повел в резултата чрез Йохан Манзамби в 40-ата минута. Хайденхайм обаче беше по-силният отбор и заслужено стигна до обрата, началото на който постави Патрик Майнка в 59-ата минута.