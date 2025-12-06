Тулуза прекъсна лошата си серия

Тулуза спечели много ценна победа с 1:0 над гостуващия Страсбург в двубой от 15-ия кръг на Лига 1. Единственото попадение реализира Емерсон. Привлеченият от Гьозтепе бразилски нападател се разписа в 18-ата минута.

Успехът беше първи за Тулуза от средата на октомври. Тимът записа 4 равенства и 1 загуба, преди отново да зарадва феновете си. В класирането съставът на Карлес Мартинес е девети с 20 точки, а Страсбург остана с 22 и заема осмата позиция.

Гостите първи можеха да поведат, но Гийом Рест отрази опасен удар на Хулио Енсисо. Тулуза отговори с изстрел на Енерсон, спасен от Майк Пендерс. Бразилецът обаче се реваншира в 18-ата минута и отблизо прати топката в мрежата на Страсбург. Малко по-късно Франк Магри пропусна да удвои аванс на Тулуза.

През втората част мачът беше изключително скучен. Тулуза не предприемаше никакви рискове, а Страсбург страдаше от липса на идеи в офанзивен план и не съумя да избегне поражението.

Снимки: Imago