Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

Спартак (Варна) и Левски се изправят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Мачът на “Коритото” в морската ни столица стартира в 17:00 часа, а главен съдия ще бъде Валентин Железов.

Двата тима се намират в двата края на класирането, но настроението и в двата лагера не е особено приповдигнато. “Сините” все още пазят първото място, но вече авансът им е само пет точки. Столичани имат 41 пункта, докато вторият ЦСКА 1948 е с 36, а третият Лудогорец е с 33.

Определено приповдигнатото настроение в синия лагер след двете поредни гръмки победи над Монтана (5:1) и Септември (7:0) спадна след загубата в последния кръг от Славия. Левски загуби най-старото столично дерби с 0:2, а доста критики отнесе и старши треньорът Хулио Веласкес. След като “сините” вкараха 12 гола в два мача, специалистът направи цели осем промени миналия кръг, извади по-голямата част от титулярите си и загуби в “Овча Купел”. Това не се понрави никак на “сините” феновете, като повечето от тях обвиняват испанския специалист за избора на титулярна единайсеторка. Така Левски има вече три загуби от старта на сезона, но две от тези поражения дойдоха в последните четири кръга от efbet Лига.

Иначе добрата новина е, че доскоро контузеният Радослав Кирилов попадна в групата миналата седмица и дори влезе в игра в 71-ата минута. Така той ще бъде на линия и днес. Карл Фабиен, който също беше контузен, вече е възстановен и тренира със съотборниците си.

Ситуацията в Спартак (Варна) не е по-цветуща и Левски със сигурност може да вземе поправителен днес. Варненци са в доста голяма дупка и вече пет поредни мача нямат победа. По-лошото е, че в четири от тези мача те допускат загуби, а освен това са вкарали и само 1 гол - при загубата с 1:4 от Септември. Миналия кръг момчетата на Гьоко Хаджиевски отстъпиха като гости на Ботев (Враца) с 0:2. При евентуална загуба днес “соколите” рискуват да паднат още по-надолу в класирането. Към момента те са 12-ти със 17 пункта.

Спартак изпитва и известни проблеми в състава си заради наличието на контузени футболисти. Капитанът Деян Лозев е с разтежение и е аут до пролетта. Неговият заместник по десния фланг на защитата Илкер Будинов също получи контузия миналия кръг и е със счупена костица на рамото. Това означава, че и той няма да може да играе до края на годината. Звездата на тима Бернардо Коуто получи лека травма в двубоя с Ботев, но се очаква да стисне зъби и да попадне в групата за днешния мач.

По-рано през сезона Левски и Спартак вече премериха сили на “Герена”. Тогава домакините се наложиха с 2:1. Последният мач във Варна между “сини” и “соколи” пък завърши 0:0.