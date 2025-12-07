Неапол жадува нова победа над Юве

Наполи и Ювентус ще се изправят един срещу друг в дербито от 14-тия кръг в италианската Серия "А". Двубоят е тази вечер от 21:45 часа на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол и ще бъде ръководен от Федерико Ла Пена, който ще има трудната задача да удържа страстите в този традиционно напрегнат сблъсък между два от най-големите италиански клубове.

Наполи се стреми да защити титлата си и до момента показва, че разполага с необходимия потенциал да го направи. "Партенопеите" имат 28 точки и голова разлика 20:11. Неаполитанци са много силен домакин, като спечелиха пет от шестте си мача на своя стадион, а единствената им грешна стъпка беше нулевото равенство с Комо.



Ювентус е с актив от 23 точки и леко изостава от лидерите. "Бианконерите" са вкарали 17 гола и са допуснали 12. На чужд терен отборът на Лучано Спалети не се представя убедително и е спечелил само 8 точки.

Наполи демонстрира отлична форма през последните седмици с три победи, едно равенство и само една загуба. Неаполитанци победиха Рома с 1:0 на "Олимпико" миналата седмица, преди това надделяха над Карабах с 2:0 в Шампионската лига и сразиха Аталанта с 3:1. Единственото поражение в този период дойде срещу Болоня с 0:2, а преди броени дни тимът елиминира Каляри след дузпи за Купата на Италия.



Ювентус регистрира три победи и две равенства в последните пет срещи. "Бианконерите" надвиха Удинезе с 2:0 за Купата на Италия, надделяха над Каляри с 2:1 в Серия "А" и постигнаха важен успех като гост срещу Бодьо/Глимт с 3:2 в Шампионската лига. Преди това отборът записа две последователни равенства - 1:1 с Фиорентина и 0:0 с Торино.

Наполи е сериозно затруднен от контузии на ключови играчи. Отборът няма да може да разчита на основния си вратар Алекс Мерет, както и на звездата Кевин Де Бройне, който продължава да се възстановява. Сериозен удар за тима е и отсъствието на белгийския голмайстор Ромелу Лукаку, което принуждава треньора Антонио Конте да заложи на младия Расмус Хьойлунд в атака. В средата на терена ще липсват важни фигури като Станислав Лоботка и Андре-Франк Замбо Ангиса. Скот Мактоминей обаче е на линия и отново ще бъде най-важната фигура в състава на домакините.



Ювентус също има сериозни проблеми с контузени играчи. Отборът ще е без своя основен голмайстор Душан Влахович, а алтернативата в атака Аркадиуш Милик също е извън строя. В защита липсват важни фигури като Бремер и Федерико Гати. Младият талант Кенан Йълдъз почти сигурно ще си партнира с Джонатан Дейвид в предни позиции.

Последният път, когато Наполи и Ювентус се срещнаха, беше на 25 януари 2025 г. в мач от Серия "А". Тогава Наполи спечели с 2:1 на своя стадион. Преди това, на 21 септември 2024 г., двата отбора завършиха наравно 0:0 в Торино.



Интересно е, че в последните пет срещи между двата тима Наполи има предимство с три победи, едно равенство и само една загуба. "Старата госпожа" няма успех в Неапол от 2019 година.

