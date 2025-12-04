Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Новият шеф в Нюкасъл иска клубът да е сред най-добрите в света до 2030 година

Новият шеф в Нюкасъл иска клубът да е сред най-добрите в света до 2030 година

  • 4 дек 2025 | 15:56
  • 108
  • 0

Новият изпълнителен директор на английския Нюкасъл Юнайтед Дейвид Хопкинсън иска клубът да бъде сред най-добрите в света до 2030 година. Такава е смелата визия, която той има за "черно-белите" в следващите пет години. Той иска да се изгради организация, чиято единствена цел е да печели.

"Подобен прогрес не отнема толкова дълго, колкото може би си мислите. Първо трябва да сме напълно наясно с това, което искаме да постигнем. Трябва да имаме кураж да игнорираме тези, които се съмняват в нас, и дори тези, които ни се смеят. Такива винаги ще има“, заяви Хопкинсън.

54-годишният канадец се присъедини към Нюкасъл през септември тази година. Преди това е бил начело на комерсиалните дейности на хокейния Торонто Мейпъл Лийфс и баскетболния Торонто Раптърс в родината си. Отборът на Раптърс в Националната баскетболна асоциация (НБА) според него е бил "загубен в гората" през 2014 година, а само пет години по-късно стига до първата си титла.

"Правил съм го с тотален аутсайдер, а Нюкасъл не е такъв. Нюкасъл вече е добър. Работил съм в клуб, който беше много зле, губеше постоянно. През 2014 падахме по възможно най-лошия начин. През 2019 имахме шампионски парад. Така че всичко е възможно, но изисква прозрачност и усърдна работа“, добави той.

Преди да пристигне в североизточна Англия, Дейвид Хопкинсън е работил като ръководител на партньорствата на испанския футболен гранд Реал Мадрид и като президент на "Медисън Скуеър Гардън Спортс", собственик на Ню Йорк Никс в НБА и на Ню Йорк Рейнджърс в Националната хокейна лига (НХЛ).

"Свраките" са на 12-о място в английския Премиършип с 19 точки, на 14 зад лидера Арсенал и на 8 над зоната на изпадащите. Клубът също се състезава в Шампионската лига за втори път в последните три сезона, където заема 11-ата позиция с 9 точки след пет изиграни двубоя.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

  • 4 дек 2025 | 13:23
  • 2900
  • 0
Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

  • 4 дек 2025 | 12:34
  • 1386
  • 5
Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

  • 4 дек 2025 | 12:07
  • 500
  • 0
Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

  • 4 дек 2025 | 11:38
  • 483
  • 0
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23548
  • 29
Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 10:47
  • 6841
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

  • 4 дек 2025 | 15:32
  • 5344
  • 3
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19445
  • 47
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 11034
  • 43
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3549
  • 26
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 18827
  • 109
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23548
  • 29