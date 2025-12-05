ЦСКА с чиста победа в Пловдив

ЦСКА не даде гейм на Марица 2022. "Червените" волейболистки си тръгнаха с чиста победа при визитата в Пловдив. Момичетата на Юлия Иванова записаха 6-и успех от началото на сезона, след като взеха с 3:0 двубоя от 8-ия кръг на първенството. В отделните геймове „червените“ ликуваха след 25:14, 25:19 и 25:19.

ЦСКА показа добра игра и като цяло контролираше случващото се на полето. Единствено в третия гейм нашите имаха известни колебания. Те се проявиха в началото, когато домакините поведоха с 14:9. „Армейките“ обаче бързо възстановиха равенството, а след това и обърнаха резултата, за да затворят двубоя.

В следващия кръг ЦСКА ще играе с Миньор Перник.

Мачът е на 14 декември от 15:00 часа в нашия храм „Васил Симов“. Това е и последна среща за тима за тази година.