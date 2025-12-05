ЦСКА оглави еднолично класирането след обрат над шампиона НСА

ЦСКА се наложи над защитаващия титлата си НСА с категоричното 8:2 (1:2, 3:0, 4:0) и оглави еднолично класирането в първенството на България по хокей на лед.

Двубоят беше повторение на миналогодишния финал за титлата, но този път „армейците“, които преди две седмици спечелиха националната купа за този сезон, триумфираха и след шест изиграни мача през настоящата кампания имат актив от 15 точки след пет победи и едно поражение.

Иван Ходулов се разписа четири пъти за успеха. Той е убедителен лидер при голмайсторите с 22 попадения и в класацията по точки с 35 (13 асистенции). Три гола добави Ангел Джоров, а Стефан Пиротски също се разписа.

„Студентите“, от чийто състав отсъстваше ключовият руски нападател Семьон Кареев, поведоха с 2:0 в началото след точни изстрели на Ерик Блинов и Мартин Николов, но след това допуснаха осем безответни попадения, а с това и второ поражение в кампанията. Те са трети в класирането с 12 точки, колкото има и вторият Ирбис-Скат, който е с малко по-добра голова разлика.