  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Наставникът на Леверкузен не отдава голямо значение на треньорската смяна в Аугсбург

Наставникът на Леверкузен не отдава голямо значение на треньорската смяна в Аугсбург

  • 5 дек 2025 | 16:30
  • 169
  • 0

Треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд заяви, че треньорската смяна в Аугсбург не се отразява на подготовката му за мача от Бундеслигата в събота. Съперникът на "аспирините" уволни Сандро Вагнер в понеделник и Мануел Баум пое ръководството на отбора.

Аугсбург се раздели със Сандро Вагнер
Аугсбург се раздели със Сандро Вагнер

„Когато се случи смяна на треньора, понякога всички в клуба се сплотяват. Но това няма толкова голямо влияние върху нас. В подготовката се фокусираме и концентрираме 80% до 90% върху собствената си игра. Останалото е свързано с противниците и техните индивидуални тактически проблеми“, каза Юлманд на пресконференция.

Леверкузен победи с 1:0 Борусия (Дортмунд) в Купата на Германия във вторник и ще влезе с приповдигнато настроение в двубоя срещу Аугсбург.

„Не сме уморени, обичаме мачовете. Разбира се, гостуването на Аугсбург винаги е трудно и напрегнато. Те показаха срещу Байерн, Дортмунд и Щутгарт, че могат да се справят с топ отборите. Абсолютно готови сме и ще дадем всичко от себе си отново утре“, каза той.

Снимки: Imago

