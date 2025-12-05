Димитър Димитров заби 36 точки за Бусан, вече има в актива си 275 точки от началото на сезона

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) допуснаха 7-а загуба от началото на сезона във V-League на Република Корея.

Димитров и съотборьните му от Бусан зеагубуга драматично гостуването си на Крепко Виксторм с 2:3 (25:21, 18:25, 33:31, 23:25, 11:15) в мач от 12-ия кръг.

Диагоналът Димитър Димитров изигра много силен двубой и стана най-резултатен в двубоя с 36 точки (1 ас, 4 блока, 48% ефективност в атака).

Така Димитър Димитров излезе на второ място в класацията за реализатори с актив от 275 точки.