Предстоящи дуели в 8-ия кръг на efbet Супер Волей

  • 5 дек 2025 | 14:07
След вълнуващия седми кръг, който предложи драматични обрати, категорични победи и волейбол от най-високо ниво, efbet Супер Волей се завръща с нови пет интригуващи двубоя. Ето какво ни очаква в осмия кръг:

Дунав – Черно Море  
5.12.2025,
18:00, зала „Дунав“
  Черно Море идва след трудна загуба с 0-3 от ЦСКА, но показаните моменти на добра игра дават надежда за по-силно представяне. Варненци демонстрират потенциал в атака и сервис, но трябва да ограничат непредизвиканите грешки. Срещу тях Дунав ще търси важни точки пред собствена публика и ще разчита на стабилната си игра в защита. Двубоят обещава равностойност.

Пирин – Славия  
5.12.2025,
18:00, зала „Септември“
  Пирин пристига след неприятна и тежка загуба с 0-3 от Локомотив Авиа, в която отстъпи значително в атака. Разложани ще бъдат мотивирани да се върнат на победния път, особено пред своя публика. Славия също идва след поражение – 0-3 от Левски София – и ще търси начин да стабилизира играта си, която пострада от липса на ритъм и ефективност. Предстои сблъсък между два отбора, нуждаещи се от точки, което може да доведе до по-оспорван дуел от очакваното.

Монтана Волей – Берое 2016
  5.12.2025,
18:00, зала „Младост“ 
 Монтана ще търси реванш след загубата от Нефтохимик, където отборът показа силна атака, но отстъпи на блокада. Берое 2016 идва след петгеймовия трилър срещу Дея Спорт, в който макар да загубиха, демонстрираха воля, мощна атака и висок темп. Очаква се динамичен двубой – силната монтанска защита срещу мощния атакуващ потенциал на старозагорци.

Нефтохимик 2010 – ЦСКА  
5.12.2025,
19:30, зала „Бойчо Брънзов“
  Гвоздеят на кръга: две от най-стабилните формации в efbet Супер Волей се изправят една срещу друга. Нефтохимик влиза с инерцията от победата над Монтана и впечатляваща игра на блокада. ЦСКА също идва след убедителна победа и демонстрирана сила в ключови моменти. Очаква се истинска битка – бургазлии ще разчитат на дисциплинираната си защита и опита, докато „армейците“ ще търсят надмощие чрез агресивна игра на мрежата. Всеки гейм тук може да бъде решен от една топка.

Дея Спорт – Локомотив Авиа
 6.12.2025,
19:00, зала „Бойчо Брънзов“ 
Дея Спорт влиза в кръга с повдигнато самочувствие след драматичната победа над Берое 2016. Тимът показва характер, силен сервис и умение да обръща трудни ситуации. Локомотив Авиа пък п е в подем след като надви с 3-2 и действащите шампиони от Левски София в отложен мач от 6-ти кръг.  Сблъсъкът противопоставя два силни и уверени отбора.

