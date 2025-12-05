Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Секирово
  3. Отиде си един от основателите на Секирово

Отиде си един от основателите на Секирово

  • 5 дек 2025 | 11:56
  • 242
  • 0
Отиде си един от основателите на Секирово

Един от основателите на Секирово - Георги Даймов, си е отишъл от този свят на 76-годишна възраст, съобщиха от клуба.

"С прискърбие съобщаваме, че ни напусна един от основателите на нашия клуб, дългогодишен деятел и треньор на ФК Секирово (Раковски) Георги Павлов Даймов - чичо Гино. След дълго боледуване той си тръгва от този свят на 76-годишна възраст.

Чичо Гино беше човек, който е дал много за развитието на футбола в града ни.

Ръководството на ФК Секирово изказва искрени съболезнования към семейството и опечалените", написаха от третодивизионния клуб.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Боримиров лаконичен: Славия ни надигра

Боримиров лаконичен: Славия ни надигра

  • 4 дек 2025 | 20:44
  • 4395
  • 23
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 47340
  • 125
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 41675
  • 74
Достанич: Съставът на Левски ме учуди

Достанич: Съставът на Левски ме учуди

  • 4 дек 2025 | 20:18
  • 9276
  • 14
Мартин Георгиев: Емоцията е голяма, това е най-голямото дерби в България!

Мартин Георгиев: Емоцията е голяма, това е най-голямото дерби в България!

  • 4 дек 2025 | 20:10
  • 1682
  • 1
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 201135
  • 824
Виж всички

Водещи Новини

Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 13187
  • 17
Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

Никола Цолов с 15-то време в тренировката в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 09:58
  • 3785
  • 2
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 201135
  • 824
Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

Слот обясни кои са положителните неща в играта на Ливърпул и обяви важно завръщане

  • 5 дек 2025 | 11:49
  • 997
  • 0
Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

  • 5 дек 2025 | 10:51
  • 2480
  • 2
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 47340
  • 125