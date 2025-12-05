Отиде си един от основателите на Секирово

Един от основателите на Секирово - Георги Даймов, си е отишъл от този свят на 76-годишна възраст, съобщиха от клуба.

"С прискърбие съобщаваме, че ни напусна един от основателите на нашия клуб, дългогодишен деятел и треньор на ФК Секирово (Раковски) Георги Павлов Даймов - чичо Гино. След дълго боледуване той си тръгва от този свят на 76-годишна възраст.

Чичо Гино беше човек, който е дал много за развитието на футбола в града ни.

Ръководството на ФК Секирово изказва искрени съболезнования към семейството и опечалените", написаха от третодивизионния клуб.