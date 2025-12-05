НБА глоби Кливланд Кавалиърс с 250 000 долара заради Дариъс Гарланд

Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада глоби Кливланд Кавалиърс с 250 000 долара за нарушаване на политиката на лигата за участие на играчите, след като даде почивка на гарда на Дариъс Гарланд за излъчвания в национален ефир мач срещу Торонто Раптърс на 24 ноември, съобщава агенция АП.

Това е вторият път през настоящия сезон, в който Кавалиърс са глобени за нарушаване на правилата. Те получиха глоба от 100 000 долара на 18 ноември за това, че са дали почивка както на Донован Мичъл, така и на Евън Мобли срещу Маями Хийт на 12 ноември.

От НБА коментираха, че разследване е потвърдило, че Гарланд е можел да играе в един от последователните два мача на отбора. Той взе участие на 23 ноември при домакинството срещу Лос Анджелис Клипърс, но не и на следващата вечер в Торонто. Гарланд се нарежда сред състезателите, за които се прилага политиката на лигата.

Торонто Раптърс удължи победната си серия до осем мача след победата със 110:99. Кливланд не разтичаше още на Де'Андре Хънтър (почивка) и Джарет Алън (изкълчен пръст) за този мач.