Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Монако подписа с бивш шампион в НБА

Монако подписа с бивш шампион в НБА

  • 4 дек 2025 | 18:53
  • 138
  • 0
Монако подписа с бивш шампион в НБА

Финалистът от миналия сезон в Евролигата Монако подписа с канадския гард Кори Джоузеф, съобщи официално клубът. 34-годишният играч има богат опит в НБА, а през 2014 година триумфира с титлата в лигата на извънземните със Сан Антонио Спърс.

Джоузеф ще премине медицинските изследвания утре и след това ще се присъедини официално към новия си тим.

През миналия сезон ветеранът записа средно по 3.5 точки, 1.5 асистенции и 1.4 борби за 12 минути игра за Орландо Меджик.

Кариерната му статистика в НБА е следната: 6.7 точки, 2.4 борби и 2.9 асистенции средно на мач, както и 44% стрелба от игра и 35% за три точки.

Монегаските са на пето място в класирането в Евролигата с 8 победи и 5 загуби след 13 изиграни кръга.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Барселона демонстрира намерение да подпише нов 10-годишен договор с Евролигата

Барселона демонстрира намерение да подпише нов 10-годишен договор с Евролигата

  • 4 дек 2025 | 12:26
  • 697
  • 0
Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

Нов сериозен балкански тест за Везенков и Олимпиакос

  • 4 дек 2025 | 07:15
  • 3629
  • 1
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 3568
  • 1
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Благодарни сме за любовта и подкрепата, която получаваме в България

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Благодарни сме за любовта и подкрепата, която получаваме в България

  • 3 дек 2025 | 20:21
  • 2402
  • 0
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Респект към АСВЕЛ, но аз мисля за моя отбор

  • 3 дек 2025 | 20:10
  • 3921
  • 0
Добри новини за Апоел преди поредния мач от Евролигата в България

Добри новини за Апоел преди поредния мач от Евролигата в България

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 3738
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:0 Левски, автогол на Серафимов

Славия 2:0 Левски, автогол на Серафимов

  • 4 дек 2025 | 18:32
  • 51429
  • 170
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 31475
  • 20
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 34792
  • 56
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 16084
  • 53
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 7606
  • 33
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 32877
  • 34