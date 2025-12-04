Монако подписа с бивш шампион в НБА

Финалистът от миналия сезон в Евролигата Монако подписа с канадския гард Кори Джоузеф, съобщи официално клубът. 34-годишният играч има богат опит в НБА, а през 2014 година триумфира с титлата в лигата на извънземните със Сан Антонио Спърс.
Джоузеф ще премине медицинските изследвания утре и след това ще се присъедини официално към новия си тим.
През миналия сезон ветеранът записа средно по 3.5 точки, 1.5 асистенции и 1.4 борби за 12 минути игра за Орландо Меджик.
Кариерната му статистика в НБА е следната: 6.7 точки, 2.4 борби и 2.9 асистенции средно на мач, както и 44% стрелба от игра и 35% за три точки.
Монегаските са на пето място в класирането в Евролигата с 8 победи и 5 загуби след 13 изиграни кръга.
Снимки: Gettyimages