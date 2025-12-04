Решение на ФИФА обърка плановете на отборите преди Купата на африканските нации

Програмата на отборите, готвещи се за участие в Купата на африканските нации, се оказа сериозно нарушена след решението на ФИФА да позволи на клубовете да задържат играчите си до 15 декември. Първенството на Африка започва на 21 декември в Мароко и ще продължи до 18 януари, а всички на континента очакваха играчите да бъдат освободени за ангажиментите си към националните отбори още на 7 декември.

Заради промяната националният отбор на Сенегал, който е съставен почти изцяло от футболисти от европейски първенства, отмени тренировъчния си лагер в Тунис. Ангола, Демократична република Конго, Мозамбик и шампионите от Кот д'Ивоар пък вече обявиха, че ще внесат промени в тренировъчните си лагери в Испания и Португалия.

"Това, което е фрустриращо, е, че ние подготвяме тренировъчния план още от края на предишния прозорец за националните отбори. Подготвили сме тренировки, бази, договорили сме контроли, а сега всичко заминава. Ние трябва да сме в Мароко на 18 декември, а първият ни мач е на 22 декември. Не мога да нарека това тренировъчен лагер", каза френският наставник на тима на Ангола Патрис Бюмел.

"Щяхме да играем две контроли - на 14 и на 18 декември, но сега вероятно ще имаме само една срещу опонент, който все още не ни е известен", пък заяви наставникът на Габон Тиери Моюума.

От ФИФА защитиха действията си и определиха решението си като съгласувано с Африканската футболна конфедерация.