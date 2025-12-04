Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Решение на ФИФА обърка плановете на отборите преди Купата на африканските нации

Решение на ФИФА обърка плановете на отборите преди Купата на африканските нации

  • 4 дек 2025 | 18:09
  • 474
  • 0
Решение на ФИФА обърка плановете на отборите преди Купата на африканските нации

Програмата на отборите, готвещи се за участие в Купата на африканските нации, се оказа сериозно нарушена след решението на ФИФА да позволи на клубовете да задържат играчите си до 15 декември. Първенството на Африка започва на 21 декември в Мароко и ще продължи до 18 януари, а всички на континента очакваха играчите да бъдат освободени за ангажиментите си към националните отбори още на 7 декември.

Заради промяната националният отбор на Сенегал, който е съставен почти изцяло от футболисти от европейски първенства, отмени тренировъчния си лагер в Тунис. Ангола, Демократична република Конго, Мозамбик и шампионите от Кот д'Ивоар пък вече обявиха, че ще внесат промени в тренировъчните си лагери в Испания и Португалия.

"Това, което е фрустриращо, е, че ние подготвяме тренировъчния план още от края на предишния прозорец за националните отбори. Подготвили сме тренировки, бази, договорили сме контроли, а сега всичко заминава. Ние трябва да сме в Мароко на 18 декември, а първият ни мач е на 22 декември. Не мога да нарека това тренировъчен лагер", каза френският наставник на тима на Ангола Патрис Бюмел.

"Щяхме да играем две контроли - на 14 и на 18 декември, но сега вероятно ще имаме само една срещу опонент, който все още не ни е известен", пък заяви наставникът на Габон Тиери Моюума.

От ФИФА защитиха действията си и определиха решението си като съгласувано с Африканската футболна конфедерация.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

  • 4 дек 2025 | 13:23
  • 5675
  • 1
Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

  • 4 дек 2025 | 12:34
  • 1820
  • 6
Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

  • 4 дек 2025 | 12:07
  • 640
  • 0
Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

  • 4 дек 2025 | 11:38
  • 582
  • 1
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 32848
  • 34
Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 10:47
  • 7412
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:0 Левски, автогол на Серафимов

Славия 2:0 Левски, автогол на Серафимов

  • 4 дек 2025 | 18:32
  • 51210
  • 170
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 31417
  • 20
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 34769
  • 56
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 16073
  • 53
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 7596
  • 33
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 32848
  • 34