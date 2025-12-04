Рилски спортист загуби от Цинкарна като гост

Рилски спортист отстъпи пред финалиста от миналия сезон Цинкарна с 65:90 (13:17, 9:37, 26:14, 17:22) като гост в Словения в седмия си двубой от редовния сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. След двете си поредни победи в предишните си мачове от турнира, българският отбор допусна пета загуба на сметката си. Срещата беше втора в рамките на 24 часа за Рилски спортист, който в сряда вечер победи босненския Орлови. Словенският състав постигна четвърти успех от началото на сезона и продължава с баланс 4-3.

Самоковки имаха предимство в началните минути, но домакините дръпнаха със 17:13 в края на първата четвърт. Баскетболистките на Цинкарна изиграха много по-силна втора част, в която реализираха 37 точки срещу 9 за противника и след 20 минути игра водеха с 54:22. Тези 32 точки бяха и най-голямата разлика в двубоя.

Рилски спортист започна мотивирано второто полувреме и съкрати част от изоставането си до 48:68 преди последния период. В оставащото време българският тим намали пасива си под 20 точки, но домакините не изпуснаха контрола върха мача.

Ивана Бонева се отчете с 16 точки и 2 борби за самоковския отбора, а Деница Манолова завърши с 12 точки, 7 борби и 4 асистенции.

Сега за Рилски спортист предстои домакинство срещу Монтана 2003 на 6 декември в мач от българското първенство, а на 13 декември тимът ще гостува на Берое в Стара Загора.

Следващата среща на състава от Самоков в Адриатическата лига е насрочена за 17 декември, когато Рилски спортист ще бъде домакин на шампиона Будучност от Черна гора.

Снимка: rilskibasket.com