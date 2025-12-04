Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист загуби от Цинкарна като гост

Рилски спортист загуби от Цинкарна като гост

  • 4 дек 2025 | 21:24
  • 331
  • 0
Рилски спортист загуби от Цинкарна като гост

Рилски спортист отстъпи пред финалиста от миналия сезон Цинкарна с 65:90 (13:17, 9:37, 26:14, 17:22) като гост в Словения в седмия си двубой от редовния сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. След двете си поредни победи в предишните си мачове от турнира, българският отбор допусна пета загуба на сметката си. Срещата беше втора в рамките на 24 часа за Рилски спортист, който в сряда вечер победи босненския Орлови. Словенският състав постигна четвърти успех от началото на сезона и продължава с баланс 4-3.

Самоковки имаха предимство в началните минути, но домакините дръпнаха със 17:13 в края на първата четвърт. Баскетболистките на Цинкарна изиграха много по-силна втора част, в която реализираха 37 точки срещу 9 за противника и след 20 минути игра водеха с 54:22. Тези 32 точки бяха и най-голямата разлика в двубоя.

Рилски спортист започна мотивирано второто полувреме и съкрати част от изоставането си до 48:68 преди последния период. В оставащото време българският тим намали пасива си под 20 точки, но домакините не изпуснаха контрола върха мача.

Ивана Бонева се отчете с 16 точки и 2 борби за самоковския отбора, а Деница Манолова завърши с 12 точки, 7 борби и 4 асистенции.

Сега за Рилски спортист предстои домакинство срещу Монтана 2003 на 6 декември в мач от българското първенство, а на 13 декември тимът ще гостува на Берое в Стара Загора.

Следващата среща на състава от Самоков в Адриатическата лига е насрочена за 17 декември, когато Рилски спортист ще бъде домакин на шампиона Будучност от Черна гора.

Снимка: rilskibasket.com

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Нова система за турнира за Купата на България

Нова система за турнира за Купата на България

  • 4 дек 2025 | 19:38
  • 838
  • 0
Нова порция битки в Евролигата: Байерн срещу Партизан без Обрадович

Нова порция битки в Евролигата: Байерн срещу Партизан без Обрадович

  • 4 дек 2025 | 19:15
  • 2434
  • 0
Монако подписа с бивш шампион в НБА

Монако подписа с бивш шампион в НБА

  • 4 дек 2025 | 18:53
  • 692
  • 0
Таунс и Брънсън изведоха Никс до победа над Хорнетс със

Таунс и Брънсън изведоха Никс до победа над Хорнетс със

  • 4 дек 2025 | 13:08
  • 358
  • 0
Корнет блокира добавка на Вагнер в последната секунда и Спърс удържаха Меджик

Корнет блокира добавка на Вагнер в последната секунда и Спърс удържаха Меджик

  • 4 дек 2025 | 12:59
  • 366
  • 0
Джамал Мъри отбеляза 52 за Денвър срещу Индиана

Джамал Мъри отбеляза 52 за Денвър срещу Индиана

  • 4 дек 2025 | 12:43
  • 529
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 146302
  • 632
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 22488
  • 38
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 19294
  • 19
Ман Юнайтед 0:0 Уест Хам, "червените дяволи" започват доста офанзивно

Ман Юнайтед 0:0 Уест Хам, "червените дяволи" започват доста офанзивно

  • 4 дек 2025 | 21:59
  • 3015
  • 6
АСВЕЛ не се дава на Апоел в Ботевград!

АСВЕЛ не се дава на Апоел в Ботевград!

  • 4 дек 2025 | 22:12
  • 2059
  • 0
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 47319
  • 27