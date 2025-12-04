Ясен е календарът на Лига 1 за следващия сезон

Въпреки че този сезон във френската Лига 1 още не е преполовен, станаха ясни датите на провеждането на следващата кампания, които бяха определени на събрание на Административния съвет на Лигата. Откриващият кръг на първенството е насрочен за 21 август 2026, а финалът му за 29 май 2027.

За разлика от този сезон няма да има нито един междинен кръг през седмицата. Четиринадесетият кръг ще се изиграе на 13 декември и той ще бъде последен за календарната година 2026, а първенството ще бъде подновено на 3 януари 2027, като няма предвидена среща за 1 януари (петък). Плейофите за влизане в Лига 1 ще се изиграят при разменено домакинство между 16-и отбор в елита и спечелилият баражите в Лига 2 на 3 и 6 юни 2027.

В момента лидер в класирането е отборът на Ланс пред тимовете на Пари Сен Жермен, Олимпик Марсилия, Лил, Рен и Олимпик Лион, а на последните три места в подреждането са Нант, Мец и Оксер. Във Лига 2 лидер за момента е тимът на Троа с подгласници Сент Етиен и Ред Стар.