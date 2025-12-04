Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски и Славия изглеждат в страхотна форма преди най-старото столично дерби - на живо със съставите на двата отбора
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ясен е календарът на Лига 1 за следващия сезон

Ясен е календарът на Лига 1 за следващия сезон

  • 4 дек 2025 | 16:40
  • 268
  • 0
Ясен е календарът на Лига 1 за следващия сезон

Въпреки че този сезон във френската Лига 1 още не е преполовен, станаха ясни датите на провеждането на следващата кампания, които бяха определени на събрание на Административния съвет на Лигата. Откриващият кръг на първенството е насрочен за 21 август 2026, а финалът му за 29 май 2027.

За разлика от този сезон няма да има нито един междинен кръг през седмицата. Четиринадесетият кръг ще се изиграе на 13 декември и той ще бъде последен за календарната година 2026, а първенството ще бъде подновено на 3 януари 2027, като няма предвидена среща за 1 януари (петък). Плейофите за влизане в Лига 1 ще се изиграят при разменено домакинство между 16-и отбор в елита и спечелилият баражите в Лига 2 на 3 и 6 юни 2027.

В момента лидер в класирането е отборът на Ланс пред тимовете на Пари Сен Жермен, Олимпик Марсилия, Лил, Рен и Олимпик Лион, а на последните три места в подреждането са Нант, Мец и Оксер. Във Лига 2 лидер за момента е тимът на Троа с подгласници Сент Етиен и Ред Стар. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

Джон Тери посочи какво ще спре Челси за титлата

  • 4 дек 2025 | 13:23
  • 4320
  • 1
Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

Страсбург наказа капитана си, защото мислел, че клубът е германски

  • 4 дек 2025 | 12:34
  • 1646
  • 6
Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

Иран отмени бойкота си срещу САЩ за жребия за Мондиала

  • 4 дек 2025 | 12:07
  • 580
  • 0
Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

Диого Жота щеше да навърши 29 години днес

  • 4 дек 2025 | 11:38
  • 531
  • 0
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 28476
  • 32
Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

Атлетико Мадрид, Селта и Компостела също се включиха в кампанията за Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 10:47
  • 7118
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Левски, огромни изненади в състава на "сините"

11-те на Славия и Левски, огромни изненади в състава на "сините"

  • 4 дек 2025 | 16:53
  • 13337
  • 22
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 14197
  • 8
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 27998
  • 56
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 13923
  • 48
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 5478
  • 33
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 28476
  • 32