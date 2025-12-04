Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Стартира инициативата "Зелена Коледа с Лудогорец"

Стартира инициативата "Зелена Коледа с Лудогорец"

  • 4 дек 2025 | 11:13
  • 117
  • 0
Стартира инициативата "Зелена Коледа с Лудогорец"

Лудогорец дава старт на своята официална коледна инициатива "Зелена Коледа с Лудогорец", посветена на подкрепата на ученическия, девическия и детско-юношеския футбол в България. В рамките на кампанията клубът ще дари близо 600 футболни топки на над 120 аматьорски клуба и училища, които развиват ученическия, девическия и детско-юношеския футбол.

Целта на инициативата е да се подпомогне развитието на малките клубове и детско-юношеските школи, както и да се вдъхновят децата и младежите, които правят първите си стъпки във футбола. С тази инициатива клубът иска да направи празниците по-специални за стотиците млади футболисти в страната.

Маратон за Лудогорец - 5 мача за 15 дни
Маратон за Лудогорец - 5 мача за 15 дни

Средствата по кампанията са осигурени от лични средства на футболистите, треньорите и спортно-техническия щаб на клуба. Кампанията ще продължи през целия месец декември, като доставките вече са в процес на изпълнение.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 4358
  • 1
Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

Лудогорец търси четвърта поредна победа при новия треньор

  • 4 дек 2025 | 06:00
  • 5041
  • 6
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 8818
  • 67
Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

Сектор "Г": Днес победата беше за Любо Пенев!

  • 3 дек 2025 | 21:06
  • 956
  • 1
Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

Треньор от Германия поема Септември (Симитли)

  • 3 дек 2025 | 21:00
  • 1807
  • 3
Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

Душан Косич: Тази загуба е трудна за преглъщане

  • 3 дек 2025 | 20:28
  • 3020
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 1585
  • 18
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 224
  • 0
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 8818
  • 67
ЦСКА гони рекорд от 2017 година

ЦСКА гони рекорд от 2017 година

  • 4 дек 2025 | 09:20
  • 6372
  • 3
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) ще искат да прекъснат негативните си серии с успех днес

  • 4 дек 2025 | 06:30
  • 4358
  • 1
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 1619
  • 0