Стартира инициативата "Зелена Коледа с Лудогорец"

Лудогорец дава старт на своята официална коледна инициатива "Зелена Коледа с Лудогорец", посветена на подкрепата на ученическия, девическия и детско-юношеския футбол в България. В рамките на кампанията клубът ще дари близо 600 футболни топки на над 120 аматьорски клуба и училища, които развиват ученическия, девическия и детско-юношеския футбол.

Целта на инициативата е да се подпомогне развитието на малките клубове и детско-юношеските школи, както и да се вдъхновят децата и младежите, които правят първите си стъпки във футбола. С тази инициатива клубът иска да направи празниците по-специални за стотиците млади футболисти в страната.

Средствата по кампанията са осигурени от лични средства на футболистите, треньорите и спортно-техническия щаб на клуба. Кампанията ще продължи през целия месец декември, като доставките вече са в процес на изпълнение.