Тръмп създава нови главоболия на организаторите на Световното първенство

Световното първенство през 2026 г. започва с напрежение. Жребият в петък във Вашингтон ще има за основен гост Доналд Тръмп, както потвърдиха от Белия дом, а това предизвика противоречия и недоверие сред колегите му от другите две страни домакини – Мексико и Канада, пише "АС".

Всъщност все още не е ясно дали мексиканският президент Клаудия Шейнбаум ще присъства на събитието. Тя заяви, че се нуждае от предварителен разговор с Джани Инфантино, за да вземе окончателно решение по въпроса.

След дълго обмисляне, канадският президент Марк Карни потвърди присъствието си, като аргументът му е, че така „ще може да се изправи лице в лице с Тръмп“. Към всичко това трябва да се добави и настоящото напрежение между американския държавен глава и Венецуела, която той дори заплашва с военна намеса, както и връзките му с Путин – президент на Русия, страна, санкционирана от ФИФА.

Все по-голямото влияние на американския лидер във всичко, свързано с Мондиала, не се харесва на останалите държавни глави. През последните месеци той, заедно с ФИФА, оглави работната група, която изглажда детайлите около световното първенство.

Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

Президентът на САЩ се възползва максимално от предоставената му възможност. Той вече беше по-голяма звезда от футболистите на финала на Световното клубно първенство и със сигурност ще повтори главната си роля по време на жребия за Мондиала и на самия турнир.

Противоречива награда

Тръмп е първокласен търговски и стратегически партньор за Инфантино. Всъщност, от ФИФА наскоро съобщиха, че по време на жребия ще връчат награда „ФИФА за мир“ на личност, извършила „изключителни и необикновени“ дела за избягване на конфликти по света. Всички знаци сочат, че именно Тръмп ще я получи, след като не успя да спечели Нобеловата награда за мир, за която толкова копнееше.

Неговата власт не се приема добре от някои членове на Съвета на ФИФА, нито от президенти на федерации. Иран вече обяви, че няма да присъства на жребия, след като се оплака, че администрацията на Тръмп пречи на всички членове на иранската делегация да получат входни визи за страната.

Освен Иран, на гражданите на класиралия се също отбор на Хаити е забранено да влизат на американска територия, така че остава загадка какво ще се случи с техните играчи и с иранците, когато дойде време за Световното първенство.

Тръмп поиска да кръстят стадион на негово име

Заплахи към градовете домакини

През последните седмици Тръмп стигна дотам, че заплаши градовете домакини, управлявани от кметове от Демократическата партия, че ще ги извади от Мондиала „поради липса на сигурност“. Такъв е случаят със Сиатъл, последният от тях, но също и с Лос Анджелис, Ню Йорк и Филаделфия. Самият Инфантино трябваше да отговори в Овалния кабинет на думите на Тръмп, потвърждавайки, че „сигурността е на първо място“.

Така първото голямо събитие около Мондиала вече е тук и е обвито в полемика. Присъствието на лидера на САЩ на жребия нагнетява обстановката още повече: той се чувства овластен, ФИФА планира да му връчи награда, а това не се харесва нито на другите двама домакини, нито на футболната общност. Това е повече политика, отколкото спорт.

