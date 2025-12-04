България с мъжки и женски отбор в квалификациите за Европейските отборни първенства по бадминтон

Съставите на България за жени и за мъже ще участват в квалификации за Европейските отборни първенства по бадминтон от утре до неделя.

Жените са в София и техни съперници в групата ще бъдат Португалия, Ирландия и Швейцария. Първата среща на тима е утре от 10:00 часа срещу Португалия, в петък срещу Ирландия отново от 10:00 часа, а в събота е двубоят срещу Швейцария от 14:00 часа.

Тимът е в състав Габриела Стоева, Стефани Стоеви, Калояна Налбантова, Христомира Поповска, Гергана Павлова и Цветина Попиванова с треньори Петя Неделчева-Хранова и Стилиян Макарски.

"Португалия е може би един от най-слабите отбори в групата. Целите, които си поставяме при жените са излизане от групата и класиране за финалите февруари месец в Истанбул. Съставът, с който ще играем утре е Калояна Налбантова, Христомира Поповска, Гергана Павлова на единично и на жени двойки Стефани Стоева/Цветина Попиванова и Поповска/Павлова", каза за БТА Петя Неделчева-Хранова.

Мъжете играят в Прага (Чехия) в подгрупа 1 на група 3 и започват в петък срещу Унгария от 11.00 часа, а в събота срещат Финландия също от 11:00 часа.

За българския състав ще играят Илиян Стойнов, Иван Русев, Цветомир Стоянов, Евгени Панев, Цветан Иванов, като Русев ще бъде и треньор.

"Мъжете евентуално при две победи ще играят за излизане от групата с победителите от подгрупа 2, където са Исландия, Чехия и Австрия. Целите са им да спечелят поне една среща срещу Унгария, защото срещу Финландия няма да е много лесно. Ние участваме без Димитър Янакиев, защото получи контузия на последния турнир, в който участва в Унгария и все още не е възстановен. При това негово отсъствие трябва ракетите да бъдат издърпани с една напред и така първа ракета става Илиян Стойнов. Иван Русев, който ще бъде и треньор и състезател за определената квалификация ще подрежда съставите и ще носи отговорност за самото състезание", коментира още Неделчева-Хранова