Диа Евтимова с победа в Дейтона Бийч

Диа Евтимова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей кортове в Дейтона Бийч (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

На старта Евтимова преодоля убедително Малвина Ровинска (Полша) с 6:2, 6:0 само за 64 минути.

Ровинска намали за 2:3 в първия сет, но последва серия от девет последователни гейма за 38-годишната българка

За Диа Евтимова предстои да изиграе и първата си среща от надпреварата на двойки, където си партнира с румънката Елена-Теодора Кадар.

По-късно мача си от първия кръг на сингъл трябва да изиграе и шестата в схемата на сингъл Гергана Топалова, която ще има за съперничка американката Мая Айенгар.