Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Примож Роглич все още мечтае за триумф на Тур дьо Франс

Примож Роглич все още мечтае за триумф на Тур дьо Франс

  • 3 дек 2025 | 17:30
  • 399
  • 0
Примож Роглич все още мечтае за триумф на Тур дьо Франс

Словенският колоездач Примож Роглич заяви, че все още мечтае да спечели най-престижното състезания в света на колоезденето - Тур дьо Франс.

36-годишният състезател на Ред Бул-Бора-Хансгрое е сред най-успешните колоездачи на нашето време, като е печели четири пъти Обиколката на Испания, веднъж тази на Италия и има и олимпийска титла от Токио, но никога не е успявал да триумфира в Обиколката на Франция. През 2020 година Роглич изгуби титлата в Тура в предпоследния 20-и етап от младия си и сравнително неизвестен сънародник по това време Тадей Погачар. В интервю за испанското издание Marca Роглич каза, че продължава да го боли от този момент.

"Спечелването на Тур дьо Франс все още е моя мечта. Така че ако можех да избера да спечеля само още едно състезание до края на кариерата ми, то това би било Обиколката на Франция", каза Роглич.

Той бе попитан и кой е бил най-тежкият момент в кариера му.

"Труден въпрос, защото късметът често не е бил на моя страна. Случилото се през 2020 година (бел. р - в Обиколката на Франция) не бе катастрофа, но начина, по който загубих, бе много болезнен. Искам да докажа, че все още мога да бъда претендент за титлата", добави словенецът.

Попитан за плановете си за 2026 година, Роглич каза, че програмата му все още не е известна, но се надава да участва в обиколките на Франция и на Испания.

"Искам да бъда щастлив. Ако спечеля Тура и за пети път Вуелтата, това ще бъде перфектно. Все още не знам дали това ще бъде последният ми професионален сезон", завърши Роглич, който до 22-рата си годишнина бе състезател по ски скок.

Снимки: Red Bull Content Pool

Следвай ни:

Още от Други спортове

Българските спортни танци изпращат най-успешната си година

Българските спортни танци изпращат най-успешната си година

  • 3 дек 2025 | 13:49
  • 396
  • 0
Фаворитите Франция и Нидерландия влизат с пълен актив във втората фаза на Световното

Фаворитите Франция и Нидерландия влизат с пълен актив във втората фаза на Световното

  • 3 дек 2025 | 10:41
  • 577
  • 0
Победен старт на България в европейското IHF Trophy и при девойките до 19 години

Победен старт на България в европейското IHF Trophy и при девойките до 19 години

  • 2 дек 2025 | 20:38
  • 901
  • 0
Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести

Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести

  • 2 дек 2025 | 20:00
  • 1224
  • 1
Кьолн ще бъде водещ град в кандидатурата на региона Рейн-Рур за Олимпийските игри

Кьолн ще бъде водещ град в кандидатурата на региона Рейн-Рур за Олимпийските игри

  • 2 дек 2025 | 18:36
  • 675
  • 0
България отпадна на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство до 17 г.

България отпадна на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство до 17 г.

  • 2 дек 2025 | 16:56
  • 420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

  • 3 дек 2025 | 18:15
  • 15789
  • 32
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 17917
  • 25
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 14394
  • 9
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 21802
  • 25
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 19409
  • 23
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 12955
  • 50