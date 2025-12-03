Примож Роглич все още мечтае за триумф на Тур дьо Франс

Словенският колоездач Примож Роглич заяви, че все още мечтае да спечели най-престижното състезания в света на колоезденето - Тур дьо Франс.

36-годишният състезател на Ред Бул-Бора-Хансгрое е сред най-успешните колоездачи на нашето време, като е печели четири пъти Обиколката на Испания, веднъж тази на Италия и има и олимпийска титла от Токио, но никога не е успявал да триумфира в Обиколката на Франция. През 2020 година Роглич изгуби титлата в Тура в предпоследния 20-и етап от младия си и сравнително неизвестен сънародник по това време Тадей Погачар. В интервю за испанското издание Marca Роглич каза, че продължава да го боли от този момент.

"Спечелването на Тур дьо Франс все още е моя мечта. Така че ако можех да избера да спечеля само още едно състезание до края на кариерата ми, то това би било Обиколката на Франция", каза Роглич.

Той бе попитан и кой е бил най-тежкият момент в кариера му.

"Труден въпрос, защото късметът често не е бил на моя страна. Случилото се през 2020 година (бел. р - в Обиколката на Франция) не бе катастрофа, но начина, по който загубих, бе много болезнен. Искам да докажа, че все още мога да бъда претендент за титлата", добави словенецът.

Попитан за плановете си за 2026 година, Роглич каза, че програмата му все още не е известна, но се надава да участва в обиколките на Франция и на Испания.

"Искам да бъда щастлив. Ако спечеля Тура и за пети път Вуелтата, това ще бъде перфектно. Все още не знам дали това ще бъде последният ми професионален сезон", завърши Роглич, който до 22-рата си годишнина бе състезател по ски скок.

Снимки: Red Bull Content Pool