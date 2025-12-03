Аморим отказа да посочи кои играчи са под въпрос, защото това може да промени подхода към мача

Популярни
  • 3 дек 2025 | 17:00
  • 934
  • 2
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим ще може да разчита на Матеус Куня за предстоящото домакинство срещу Уест Хам утре вечер от 22:00 българско време. Други двама играчи на “червените дяволи” са под въпрос, призна португалецът, но отказа да посочи техните имена, тъй като това може да наложи промяна на подхода към двубоя с “чуковете”.

“Имаме двама играчи под въпрос. Сега няма да кажа кои са те, тъй като това ще промени начин, по който ще подходим към срещата. Утре ще разберем дали ще са на разположение. Хари Магуайър и Бенямин Шешко също са аут. Матеус поднови тренировки поднови тренировки и ще е готов за мача. Мисля, че той все още има по-високи нива, които да достигне, защото пристигна в различен клуб с различен натиск, но смятам, че се справя добре. Имаше проблеми, защото в началото не бележеше и понесе обиди в социалните мрежи. Матеус мисли твърде много за цифрите, но влиянието му в отбора е много важно за нас. Останалата част от отбора е добре,” започна наставникът.

Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките
Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките

Той посочи, че е останал доволен от подхода на целия отбор към Лени Йоро след двубоя срещу Брентфорд през уикенда. Френският бранител направи сериозна грешка, довела до дузпата за “пчеличките” през първото полувреме, но след почивката “червените дяволи” осъществиха пълен обрат. Въпреки това след срещата Йоро бе подложен на много обиди в социалните мрежи и сам изтри някои свои профили заради онлайн тормоза.

“Наистина беше важно да видя как играчите утешават Йоро. Разбира се, говорих с него след това. Той мисли твърде много, прави някои грешки в мачовете, но това е, защото е много млад. Тепърва израства, много иска да се справя добре, но не му е лесно като млад човек. Не мога да ви предам начина, по който дойде на пейката, но бе разочарован. Когато си изложен на показ, е трудно. Аз не гледам телевизия, когато говорят за Манчестър Юнайтед. Не защото не съм съгласен с казаното, а защото това е начинът да запазя здравето си. Никой не е по-строг от мен, когато загубим и е достатъчно, когато самият аз знам, че не сме играли добре. чувството ми като треньор е достатъчно. Нямам нужда от други хора с техните мнения около клуба. Това е единственият начин да се защита. Разбира се, губя много пари от спонсорства в “Инстаграм”, но качеството ми на живот и защитата на семейството ми си струва. Няколко долара или паунда не си струват,” завърши Аморим.

Снимки: Gettyimages

