  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бублик разкри любопитна история за Джокович: Тенисист от неговия ранг ме помоли да му предам всичко!

  • 3 дек 2025 | 14:30
Новак Джокович винаги е бил отзивчив към по-младите си колеги. Помагал им е със съвети, тренирал е с тях, а често им е оказвал и финансова подкрепа. Дори на големите си съперници Карлос Алкарас и Яник Синер е разкривал тайните на успеха. А сега Александър Бублик разкри интересна анекдотична случка.

"Имах проблеми... Играех с естествена корда, направена от волски сухожилия, така че това е естествена корда, която реагира на всичко: влага, топлина, студ. Това е кошмар. А Новак седи там... Той е гений за всичко това и аз го питам – мога да задам този въпрос, защото не съм му конкурент – „Новак, слушай, какво не е наред с тези корди?“ Той започна да обяснява какво трябва да се направи, как да се направи, опитай така, стегни така. Накратко, технически детайли", каза Бублик.

Казахстанецът добави, че един „топ тенисист“ веднага е поискал да му предаде думите на най-великия за всички времена.

"И тогава, няма да споменавам името на този играч, някой от неговия ранг – идва при мен и пита: „Какво ти каза?“ Аз отговарям: „Ами, каза ми това и това“. А той казва: „А какво още? А какво още?“ Новак не ме смята за конкурент, аз не съм му заплаха. Но на този човек никога не би го казал, защото са преки конкуренти", обясни Бублик.

Припомняме, Джокович в момента си почива, а скоро му предстои подготовка за новия сезон, в който ще атакува 25-ия си Голям шлем.

Снимки: Imago

