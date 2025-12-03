Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българските спортни танци изпращат най-успешната си година

Българските спортни танци изпращат най-успешната си година

  • 3 дек 2025 | 13:49
  • 261
  • 0
Българските спортни танци изпращат най-успешната си година

Българската федерация на клубовете по спортни танци (БФКСТ) отбеляза изключително силен финал на годината, завоювайки редица европейски титли и медали в категориите OPEN на Европейското първенство по спортни танци, проведено през уикенда в спортна зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас.

Събитието беше едно от най-мащабните по спортни танци, организирано в България през 2025 година, като привлече над 1000 състезатели и международно жури от Естония, Германия, Великобритания, Полша, Чехия, Молдова, Гърция, Израел, Украйна, Кипър, Турция и България.

Турнирът се проведе с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Община Бургас. Голям принос имат и от организационния екип от клуб по спортни танци Нефтохимик 78 Бургас, в лицето на Диана Мешкова.

Златни отличия спечелиха: състезатели над 19 години латиноамерикански танци Джузепе Ло Джудиче и Диана Енчева, многобой Кольо Димов и Фрея Василева, състезатели над 19 години стандартни танци и многобой Волен Драганов и Любомира Борисова, младежи латиноамерикански танци Росен Кунев и Теодора Стоицова, латиноамерикански танци юноши старша възраст Ангел Свирков и Асия Бозова и категория шоу програма латиноамерикански танци състезатели над 19 години Мартин Попин и Стефания Иванова.

“Тези отличия са резултат от целенасочена работа, силна подготовка и отдаденост от страна на състезатели, треньори и клубове. Поздравления за всички останали състезатели, които завоюваха медали и призови места! Българските танцови двойки доказаха, че са конкурентоспособни на най-високо европейско ниво. С успешното завършване на сезон 2025 БФКСТ продължава мисията си да развива спортните танци в България, подкрепяйки клубовете, състезателите и младите таланти в стремежа им към международни успехи”, заяви президентът на централата Георги Найденов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Фаворитите Франция и Нидерландия влизат с пълен актив във втората фаза на Световното

Фаворитите Франция и Нидерландия влизат с пълен актив във втората фаза на Световното

  • 3 дек 2025 | 10:41
  • 435
  • 0
Победен старт на България в европейското IHF Trophy и при девойките до 19 години

Победен старт на България в европейското IHF Trophy и при девойките до 19 години

  • 2 дек 2025 | 20:38
  • 869
  • 0
Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести

Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести

  • 2 дек 2025 | 20:00
  • 1211
  • 0
Кьолн ще бъде водещ град в кандидатурата на региона Рейн-Рур за Олимпийските игри

Кьолн ще бъде водещ град в кандидатурата на региона Рейн-Рур за Олимпийските игри

  • 2 дек 2025 | 18:36
  • 672
  • 0
България отпадна на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство до 17 г.

България отпадна на четвъртфиналите на Европейското отборно първенство до 17 г.

  • 2 дек 2025 | 16:56
  • 409
  • 0
Ирански триатлонист прие наказание за допинг

Ирански триатлонист прие наказание за допинг

  • 2 дек 2025 | 14:39
  • 400
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 8006
  • 12
11-те на Берое и Черно море

11-те на Берое и Черно море

  • 3 дек 2025 | 14:19
  • 1853
  • 1
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 10941
  • 48
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 12919
  • 19
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 7521
  • 33
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 49383
  • 371