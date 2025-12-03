Българските спортни танци изпращат най-успешната си година

Българската федерация на клубовете по спортни танци (БФКСТ) отбеляза изключително силен финал на годината, завоювайки редица европейски титли и медали в категориите OPEN на Европейското първенство по спортни танци, проведено през уикенда в спортна зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас.

Събитието беше едно от най-мащабните по спортни танци, организирано в България през 2025 година, като привлече над 1000 състезатели и международно жури от Естония, Германия, Великобритания, Полша, Чехия, Молдова, Гърция, Израел, Украйна, Кипър, Турция и България.

Турнирът се проведе с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Община Бургас. Голям принос имат и от организационния екип от клуб по спортни танци Нефтохимик 78 Бургас, в лицето на Диана Мешкова.

Златни отличия спечелиха: състезатели над 19 години латиноамерикански танци Джузепе Ло Джудиче и Диана Енчева, многобой Кольо Димов и Фрея Василева, състезатели над 19 години стандартни танци и многобой Волен Драганов и Любомира Борисова, младежи латиноамерикански танци Росен Кунев и Теодора Стоицова, латиноамерикански танци юноши старша възраст Ангел Свирков и Асия Бозова и категория шоу програма латиноамерикански танци състезатели над 19 години Мартин Попин и Стефания Иванова.

“Тези отличия са резултат от целенасочена работа, силна подготовка и отдаденост от страна на състезатели, треньори и клубове. Поздравления за всички останали състезатели, които завоюваха медали и призови места! Българските танцови двойки доказаха, че са конкурентоспособни на най-високо европейско ниво. С успешното завършване на сезон 2025 БФКСТ продължава мисията си да развива спортните танци в България, подкрепяйки клубовете, състезателите и младите таланти в стремежа им към международни успехи”, заяви президентът на централата Георги Найденов.