  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Допинг проваля битка за обединение на световните титли

Допинг проваля битка за обединение на световните титли

  • 3 дек 2025 | 12:55
  • 157
  • 0
Допинг проваля битка за обединение на световните титли

Шампионът по бокс в средна категория в няколко версии Джанибек Алимханули от Казахстан е дал положителен тест за забранена субстанция, което означава, че насроченият за събота мач срещу Ерисланди Лара за обединение на поясите и с този във версия Световна боксова асоциация (WBA), се отменя, съобщи във промоутърът Агенция Premier Boxing Champions.

Алимханули, който успешно защити титлите си в Световна боксова организация (WBO) и в Международна боксова федерация (IBF) през април в боеве с Анауел Нгамисенге, е дал положителна проба за мелдоний – вещество, което е включено в списъка със забранените от Световната антидопингова агенция (WADA) през 2016-а година. Тестът, на който казахстанския боксьор е дал положителната проба, е проведен от Доброволната антидопингова агенция.

„Винаги съм подкрепял чистия спорт, вие добре знаете това. Бях изненадан, когато прочетох новината“, заяви 32-годишният казахстански боксьор в социалните медии. „Тази Доброволна агенция направи първия тест и каза, че всичко е наред. Не съм променял витамините, които приемам. Не знам какво се е случило с втория тест, затова поисках повторна проверка“.

В отсъствието на Алимханули, световният шампион в средна категория на WBA Лара ще защити титлата си срещу Йохан Гонсалес, който набързо е привикан да запълни мястото на ринга и все пак боксовата вечер да се проведе.

