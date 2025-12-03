Пламен Андреев има нова агенция

Бившият вратар на Левски Пламен Андреев ще работи с нова агенция. Вратарят, който в момента е под наем в Расинг Сантандер от Фейенорд вече ще работи с EA Sports Agency. Досега младият страж бе част от агенцията на Виктор Кирков.

През настоящият сезон Андреев има едва един записан мач за испанския тим - за Купата на Краля. За шампионата на Сегунда дивисион тимът е лидер, но твърд и несменяем титуляр е Мендибуру Жокин Есикета. 29-годишният страж не е пропуснал шампионатен мач от два сезона и половина или в цифри в момента е записал точно 100 поредни мача в първенство.