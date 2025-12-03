Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Расинг Сантандер
Пламен Андреев има нова агенция

  • 3 дек 2025 | 11:08
  • 540
  • 0
Пламен Андреев има нова агенция

Бившият вратар на Левски Пламен Андреев ще работи с нова агенция. Вратарят, който в момента е под наем в Расинг Сантандер от Фейенорд вече ще работи с EA Sports Agency. Досега младият страж бе част от агенцията на Виктор Кирков.

Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха
Отборът на Пламен Андреев допусна обрат от пряк конкурент за върха

През настоящият сезон Андреев има едва един записан мач за испанския тим - за Купата на Краля. За шампионата на Сегунда дивисион тимът е лидер, но твърд и несменяем титуляр е Мендибуру Жокин Есикета. 29-годишният страж не е пропуснал шампионатен мач от два сезона и половина или в цифри в момента е записал точно 100 поредни мача в първенство.

