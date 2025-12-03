Виртц: Сега най-важното е да побеждаваме, головете и асистенциите ще дойдат после

Победите в момента са най-важни за Ливърпул, а индивидуалните постижения като голове и асистенции рано или късно ще дойдат, заяви халфът Флориан Виртц след успеха с 2:0 срещу Уест Хам в двубой от 14-ия кръг на Висшата лига. Той бе избран за играч на мача, въпреки че не успя да се разпише във вратата на "чуковете".

"Щастлив съм, че започнах като титуляр. Дадох всичко от себе си, за да помогна на отбора да спечели. Този път играх като типична "десетка" и имах повече свобода за креативност. Получих и една или две възможности да вкарам, но нямах късмет. Ще продължавам да опитвам", каза той, цитиран от Sky Sports. "Доволен съм от победата, останалото ще дойде по-късно. Не се поставям под натиск по никакъв начин, защото знам на какво съм способен. В момента най-важното е да печелим, така че всичко е наред", продължи германският национал.

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул победи с първото попадение във Висшата лига на нападателя Александър Исак, който досущ като Виртц е нов в Ливърпул.

"Много се радвам за него, защото той е много талантлив футболист и отличен голмайстор. Дано да бъде първият му гол от много", каза още Виртц.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages