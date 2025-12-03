Фаворитите Франция и Нидерландия влизат с пълен актив във втората фаза на Световното

Защитаващата титлата си Франция и съорганизаторът Нидерландия завършиха с пълен актив в първата фаза на Световното първенство по хандбал за жени.

Шампионките спечелиха убедително с 42:28 (18:17) срещу Полша в Хертогенбош след сериозна доминация през второто полувреме и с 6 точки заеха първото място в група „Ф“. Полякините също продължават напред с 4 точки, след като допуснаха първо поражение в надпреварата. Тунис надделя над Китай с 34:28 (18:17) и се класира като трети отбор в групата.

Нидерландия също нямаше особени затруднения в група „Е“, в която надделя над Австрия с 34:22 (14:12) в последния кръг в Ротердам. Австрийките завършиха втори с 4 точки, а Аржентина се справи с Египет с 27:14 (10:11) след силна игра и обрат през второто полувреме, за да запише дебютен успех в турнира.

Във втората фаза на надпреварата отборите са разделени в четири групи по шест, като резултатите им се запазват. Първите два от всяка група продължават на четвъртфиналите.