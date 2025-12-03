Популярни
Точка №1200 за Стивън Стамкос в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 10:04
Точка №1200 за Стивън Стамкос в НХЛ

Стивън Стамкос записа точка номер 1200 в кариерата си, след като се разписа за Нешвил при победата с 5:1 над гостуващия Калгари.

Стамкос стана 53-ият играч, който достига до тази граница в историята на лигата и едва шести от активните хокеисти. Майкъл Бънтинг се отличи с гол и асистенция за домакините, които събраха 22 точки и се изкачиха на предпоследното място в лигата.

Владислав Гавриков реализира в 69-ата секунда на продължението, а Ню Йорк Рейнджърс надделя над гостуващия Далас с 3:2.

Кейси ДеСмит направи 38 спасявания, но това не помогна на тексасците да избегнат поражението, които са втори в лигата с 39 точки.

Ню Йорк Айлъндърс се наложи над гостуващия Тампа Бей с 2:1 и сложи край на серията от седем поредни победи на съперника. Бо Хорват и Антони Дюклер бяха точни за домакините, а вратарят Иля Сорокин парира 27 изстрела.

