  • 2 яну 2026 | 13:15
  • 269
  • 0
Кърсти Ковънтри: Руснаците ще участват на Зимните олимпийски игри с неутрален статут, дори при мирно споразумение

Руските спортисти ще участват на Зимните олимпийски игри през 2026 година с неутрален статут, дори ако бъде постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна. Това заяви президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри в интервю за италианския вестник "Кориере дела Сера".

„Ще участват ли руски спортисти, ако бъде постигнато мирно споразумение между Русия и Украйна? На този етап нищо не би променило вече взетото решение. Те ще се състезават като неутрални в индивидуалните състезания“, каза Ковънтри.

На 19 септември МОК обяви, че представителите на Русия и Беларус ще бъдат допуснати до участие в Олимпийските игри, ако отговарят на редица критерии. Те не могат да се състезават в отборните спортове, не трябва да са били част от военни операции или свързани със силите за сигурност, както и задължително трябва да са преминали антидопингови тестове.

