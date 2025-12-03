Лидерът Колорадо записа 17-и пореден мач поне с точка в НХЛ

Колорадо надделя с 3:1 над гостуващия Ванкувър, с което продължи серията си от 17 поредни мача поне с точка и с актив от 44 пункта продължава да води уверено в класирането в НХЛ.

Нейт МакКинън се разписа два пъти и остава на върха в класациите по отбелязани попадения с 22 и по точки с 46. Линус Карлсон също вкара, а Кевин Ланкинен завърши с 28 спасявания.

NATHAN MACKINNON SECOND GOAL OF THE NGHT IS A ONE TIME SNIPE



Детройт прекъсна поредица от четири загуби след 5:4 над гостуващия Бостън. Германският защитник Мориц Зайдер изпъкна с гол и две асистенции, а Алекс ДеБринкат и Лукас Раймонд добавиха по попадение и асистенция. Джон Гибсън допринесе с 34 отразени шайби.

Das vierte Saisontor erzielt, zwei weitere Treffer vorbereitet: Moritz Seider hatte großen Anteil am Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die Boston Bruins!

Алекс Стийвс вкара два пъти за Бостън, който изоставаше с 2:5 пет минути преди края и не успя да стигне до нещо повече от почетна загуба.