Лидерът Колорадо записа 17-и пореден мач поне с точка в НХЛ

Колорадо надделя с 3:1 над гостуващия Ванкувър, с което продължи серията си от 17 поредни мача поне с точка и с актив от 44 пункта продължава да води уверено в класирането в НХЛ.
Нейт МакКинън се разписа два пъти и остава на върха в класациите по отбелязани попадения с 22 и по точки с 46. Линус Карлсон също вкара, а Кевин Ланкинен завърши с 28 спасявания.
Детройт прекъсна поредица от четири загуби след 5:4 над гостуващия Бостън. Германският защитник Мориц Зайдер изпъкна с гол и две асистенции, а Алекс ДеБринкат и Лукас Раймонд добавиха по попадение и асистенция. Джон Гибсън допринесе с 34 отразени шайби.
Алекс Стийвс вкара два пъти за Бостън, който изоставаше с 2:5 пет минути преди края и не успя да стигне до нещо повече от почетна загуба.