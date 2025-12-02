Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Изабел Гозе постави европейски рекорд на 400 метра свободен стил в малък басейн

Изабел Гозе постави европейски рекорд на 400 метра свободен стил в малък басейн

  • 2 дек 2025 | 22:07
  • 256
  • 0
Изабел Гозе постави европейски рекорд на 400 метра свободен стил в малък басейн

Германката Изабел Гозе постави нов европейски рекорд на 400 метра свободен стил за жени в 25-метров басейн. Гозе спечели европейското злато на шампионата в малък басейн в Люблин с време 3:54.33 минути и подобри с малко под две десети 12-годишния рекорд на испанската легенда Мирея Белмонте Гарсия от 3:54.52 от август 2013 г.

Плуването на Белмонте Гарсия беше световният рекорд в дисциплината по това време. Постижението на германката е и нов рекорд на шампионатите.

Гозе направи силно плуване и изпревари с повече от две секунди втората във финала Симона Куадарела от Италия (3:56.70)  и британката Фрея Колбърт, която остана трета с 3:56.71 минути.

